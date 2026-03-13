¿Hasta cuánto podrá subir el dólar? Ya se conoció cuál será el techo de la banda cambiaria en abril + Seguir en









Con el IPC de febrero en 2,9% y el dólar mayorista en $1.394,50, el tipo de cambio tiene un margen de suba del 22% antes de forzar la intervención del Banco Central.

Las bandas cambiarias se actualizarán con el dato de febrero. Depositphotos

El dato de inflación de febrero, 2,9% mensual, según el INDEC, no solo tiene un impacto sobre la indexación de algunos servicios, como es el caso del transporte público en el AMBA, sino que tiene una incidencia directa sobre la política cambiaria: permite estimar en qué nivel se ubicará el techo de la banda del dólar oficial en abril próximo.

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El mecanismo adoptado por el equipo económico a comienzos de año establece que el límite superior del tipo de cambio mayorista se actualiza en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) relevado mensualmente por el INDEC, con un rezago de dos meses en su aplicación.

dolar blue Depositphotos A cuánto se iría el dólar Con ese esquema, y tomando como referencia el cierre de enero, el techo de la banda cambiaria para fines de abril se ubicaría en torno a los $1.703. Ese valor irá fluctuando a lo largo del año según la evolución de la inflación, que en los últimos meses mostró una tendencia ascendente.

Frente al tipo de cambio oficial actual de $1.394,50, el mayorista dispone de un margen de apreciación del 22,12% antes de rozar el umbral que obliga al Banco Central a intervenir.

Si el dólar superara los $1.703 al cierre de abril, el Central deberá salir a vender divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para reconducir la cotización dentro de los límites del esquema. El diseño de las bandas apunta a acotar la volatilidad cambiaria, estimular la acumulación de reservas y fortalecer el control del frente externo.

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