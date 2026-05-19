Ahorro al máximo: qué descuentos hay este martes 19 de mayo en Carrefour

La cadena continúa hoy con una serie de promociones activas en supermercados físicos, compras online y billeteras virtuales.

Carrefour mantiene este martes 19 de mayo una de las ofertas más amplias dentro del segmento supermercados.

Las promociones disponibles durante la jornada incluyen reintegros bancarios, descuentos para jubilados, beneficios con aplicaciones de pago y ofertas exclusivas dentro del programa Mi Carrefour.

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Algunas promociones aplican únicamente en determinados días de la semana , mientras que otras permanecen vigentes todos los días de mayo. Uno de los puntos más importantes es que varias promociones pueden combinarse entre sí, lo que permite conseguir rebajas considerablemente más altas dependiendo del medio de pago utilizado y el tipo de compra realizada.

Muchos usuarios aprovechan el martes para preparar compras online y promociones acumulables que continúan activas durante toda la semana dentro de Carrefour.com.ar.

Entre los beneficios más importantes de mayo aparece el acuerdo con Banco Nación y MODO BNA+, que ofrece reintegros en supermercados adheridos. Carrefour forma parte de las cadenas incluidas dentro de esta promoción. El beneficio consiste en un 30% de reintegro pagando con tarjetas Visa o Mastercard del Banco Nación utilizando QR mediante MODO BNA+. El beneficio tiene un tope semanal de $12.000 por cliente.

También siguen vigentes beneficios específicos para jubilados y pensionados que cobran sus haberes mediante Banco Nación. El programa Beneficios Capital Humano permite acceder a reintegros adicionales en supermercados adheridos. En esos casos, el ahorro alcanza un 5% de reintegro pagando con BNA+ MODO con un tope semanal de $5.000, hasta un máximo mensual de $20.000. El beneficio está disponible de lunes a viernes en cadenas adheridas, incluyendo Carrefour.

Además de los acuerdos bancarios, Carrefour continúa ofreciendo beneficios exclusivos mediante el programa Mi Carrefour, disponible tanto en sucursales como en la tienda online. Los clientes registrados acceden a:

precios promocionales exclusivos

descuentos personalizados

cupones

rebajas en productos seleccionados

Carrefour - Super A 2

Durante mayo aparecen promociones en alimentos, bebidas, artículos de limpieza, congelados, productos de higiene personal y perfumería. Muchas ofertas funcionan bajo modalidades como 2x1, segunda unidad con descuento, 3x2, precios especiales por cantidad y promociones exclusivas para socios registrados. Las promociones pueden consultarse directamente desde la aplicación oficial o dentro de Carrefour.com.ar, donde además suelen aparecer descuentos adicionales para compras digitales.

Las billeteras digitales continúan ocupando un lugar central en las promociones de supermercados durante mayo. Carrefour aparece entre las cadenas adheridas a varias campañas de reintegros impulsadas por aplicaciones financieras. Algunas promociones específicas permiten combinar dinero en cuenta, tarjetas asociadas, QR y descuentos propios del supermercado.

También continúan vigentes algunas acciones promocionales con Cuenta Digital Carrefour Banco y Tarjeta Carrefour, especialmente sobre productos seleccionados y categorías puntuales. Según las condiciones publicadas por Carrefour Banco, determinadas promociones ofrecen hasta 35% de descuento en productos de marcas seleccionadas abonando con Cuenta Digital Carrefour o tarjeta emitida por la entidad.

Las promociones dependen del tipo de sucursal, el canal de compra y las fechas de vigencia específicas publicadas en cada beneficio.

Carrefour - Super A La cadena francesa de supermercados Carrefour está en Argentina desde 1982.

Cómo aprovechar mejor las promociones de este martes

Uno de los factores más importantes para ahorrar en supermercados es combinar descuentos acumulables. En Carrefour, muchos clientes utilizan simultáneamente:

promociones de Mi Carrefour

ofertas por cantidad

descuentos bancarios

reintegros de billeteras virtuales

Eso permite reducir significativamente el valor final de la compra, especialmente en tickets importantes o compras familiares.

También resulta clave prestar atención a los topes de reintegro. Muchas promociones limitan el monto máximo semanal o mensual, por lo que dividir compras puede ayudar a aprovechar mejor cada beneficio disponible.

Otro punto importante es revisar las condiciones específicas de cada promoción antes de pagar. Algunas ofertas excluyen electrodomésticos, no aplican sobre carnes o frutas, funcionan únicamente online o requieren QR o aplicaciones específicas.