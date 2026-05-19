Caso Loan: los jueces recorren el naranjal donde vieron por última vez al niño y otros puntos clave antes del inicio del juicio oral

El pequeño fue visto por última vez el 13 de junio de 2024. La Justicia debe evaluar las posibilidades de desplazamiento.

Comienza el juicio oral por la desaparición de Loan Peña.

La causa por la desaparición de Loan Danilo Peña tendrá este martes una nueva instancia determinante con una inspección ocular encabezada por los jueces que llevarán adelante el juicio oral . El procedimiento se desarrollará en el paraje El Algarrobal , ubicado en la localidad correntina de 9 de Julio , y abarcará distintos escenarios considerados centrales dentro del expediente judicial.

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Uno de los principales puntos será el naranjal donde el niño fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 . Además, la recorrida incluirá la vivienda de su abuela Catalina y el hotel donde se hospedaban algunos familiares del menor.

Fuentes judiciales señalaron que la medida busca permitir que el tribunal conozca directamente el terreno , las distancias y las condiciones geográficas donde ocurrieron los hechos.

Loan Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024.

La intención es reconstruir parcialmente la secuencia del día de la desaparición y aportar elementos que puedan resultar útiles durante las futuras declaraciones testimoniales y las audiencias del juicio.

La Justicia analizará recorridos, tiempos y movimientos

La inspección también estará enfocada en evaluar las posibilidades de desplazamiento dentro de la zona rural donde desapareció Loan.

Los investigadores intentarán precisar tiempos, trayectos y accesos entre los distintos lugares incorporados a la causa.

Según explicó el abogado Dr. Monti, representante de Mónica Millapi y Daniel Ramírez, la presencia de los jueces en el lugar resulta importante para comprender el contexto en el que ocurrieron los hechos.

“Los que van a juzgar y emitir sentencia deberían conocer el lugar donde ocurrieron los hechos”, sostuvo el abogado.

Además, remarcó que tanto él como el Dr. Hanson intentarán aportar información vinculada con las actuaciones originales de la investigación.

Uno de los sectores que concentrará especial atención será el sitio donde apareció uno de los botines del menor. La Justicia sospecha que ese elemento pudo haber sido plantado deliberadamente para desviar la investigación inicial.

Esa hipótesis involucra directamente al excomisario Walter Maciel, quien estuvo a cargo de los primeros operativos de búsqueda y actualmente figura entre los principales imputados del expediente.

Los jueces además recorrerán el Hotel Despertar del Iberá, otro de los lugares incorporados a la reconstrucción de los hechos. Durante la inspección, los magistrados estarán acompañados por Antonio Benítez, tío de Loan e imputado en la causa, quien participará en calidad de testigo.

Cuándo comenzará el juicio oral por la desaparición de Loan Peña

El debate oral por la desaparición del niño iniciará el próximo 16 de junio. El tribunal estará integrado por los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco.

Imputados caso Loan Peña El juicio por el Caso Loan comenzará el 16 de junio. Archivo

La acusación será impulsada por los fiscales Carlos Schaeffer y Tamara Ahimara Pourcel, integrantes de la Unidad Fiscal de Corrientes.

Entre los acusados aparecen la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, el excapitán de la Armada Carlos Pérez, la tía del menor Laudelina Peña, Antonio Benítez, Mónica Millapi, Daniel “Fierrito” Ramírez y el excomisario Walter Maciel.

Todos ellos están procesados por el presunto rapto y ocultamiento de Loan. En paralelo, otro grupo de imputados deberá responder por delitos vinculados al encubrimiento y al entorpecimiento de la investigación.

Entre las acusaciones figuran falso testimonio y usurpación de títulos. En ese tramo de la causa aparecen Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.