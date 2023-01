Quiénes son los ricos y famosos que no les dejarán herencia a sus hijos

“Mi filosofía es deshacerme de ella o regalarla antes de morir”, dijo en 2020 la estrella de James Bond. Pero incluso sin herencia, la hija mayor de Craig, Ella, de 31 años, ya se hizo un nombre.

Está representada por Ford Models, una de las agencias de modelos de pasarela más grandes del mundo, y apareció en la portada de L’Officiel, una revista de moda francesa, a principios de este año.

También siguió los pasos de su padre y probó suerte en la actuación, protagonizando un puñado de obras con la compañía de teatro Shakespeare & Company, así como algunas películas.

Ella habló públicamente sobre su interés en el cine y dijo que finalmente espera ser respetada “como una buena actriz y hacer un trabajo de muy buena calidad”.

Gordon Ramsay

A pesar de que su padre es uno de los chefs más conocidos del mundo, los cinco hijos de Gordon Ramsay no suelen disfrutar de la riqueza de su padre.

sus hijos rara vez comen en sus restaurantes con estrellas Michelin, dijo Ramsay. Tampoco se sientan con sus padres en primera clase cuando viajan de vacaciones. “No trabajaron lo suficientemente duro para pagar eso”, le dijo Ramsay al Telegraph en 2017.

Su fortuna se estima en u$s78 millones. Añadió que no tiene intención de dejar su dinero a sus hijos cuando muera, argumentando que quiere evitar malcriarlos.

Hasta la fecha, parece que los hijos de Ramsay sí se han labrado sus propios caminos. Su hija mayor, Megan, de 24 años, estudió psicología en la universidad, mientras que su hijo Jack, de 23 años, se unió a los Royal Marines.

Sin embargo, su hija de 21 años, Matilda, se convirtió en una personalidad televisiva al igual que su padre. Presentó su propio programa de cocina, Matilda and the Ramsay Bunch, en CBBC, el canal de televisión infantil, y apareció en MasterChef Junior.

También acumuló más de un millón de seguidores en Instagram y otros 10 millones en TikTok, donde a menudo comparte videos de su padre, algunos de los cuales se volvieron virales.

Sting

Sting, la leyenda británica del rock new wave, es uno de los músicos más exitosos del mundo, con un patrimonio neto estimado de u$s400 millones.

Pero dice que sus hijos no obtendrán casi nada cuando él no esté. “Lo que ingreso lo gastamos, y no queda mucho”, le dijo el padre de seis hijos al Daily Mail en 2014. Y agregó: “Ciertamente no quiero dejarles fondos fiduciarios que serán un lastre para ellos. Tienen que trabajar”.

Por supuesto, eso no impidió que los hijos de Sting se embarquen en carreras notables en el mundo del espectáculo. Su hija, Mickey Sumner, es una actriz que apareció en 2012 en la película Frances Ha de la directora Greta Gerwig.

Mientras que dos de sus otros hijos, Eliot y Joe, son músicos. Sting también incorporó a Joe en el acto de apertura en su gira mundial My Songs más reciente en 2022.

Warren Buffett

Algunas de estas celebridades parecen seguir lo indicado en el libro de Warren Buffett. El magnate empresarial multimillonario estadounidense dijo que tiene la intención de donar más del 99% de su fortuna y que sus hijos no se quedarán con mucho.

Buffett escribió en 2021 que “después de observar muchas familias superricas, esta es mi recomendación: deje a los niños lo suficiente para que puedan hacer cualquier cosa, pero no lo suficiente para que puedan no hacer nada”.

Todos sus hijos adultos se embarcaron en carreras desde la filantropía y la música hasta la política y la conservación del medio ambiente.