El Gobierno anunció aumentos para empleadas domésticas y una nueva revisión en julio + Seguir en









El acuerdo establece subas acumulativas de 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio. Además, se incorporará a los básicos la suma no remunerativa de marzo y se actualizará el adicional por zona desfavorable.

El Ministerio de Capital Humano informó los nuevos aumentos para el personal de casas particulares. Depositphotos

El Ministerio de Capital Humano informó que la Comisión de Trabajadoras de Casas Particulares acordó nuevos aumentos salariales para las distintas categorías del régimen, luego de una reunión plenaria realizada este miércoles al mediodía.

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Según el comunicado oficial, las partes definieron incrementos acumulativos sobre los salarios mínimos conformados: 1,8% para abril de 2026, 1,6% para mayo, 1,5% para junio y 1,4% para julio.

Además, se resolvió incorporar a los salarios básicos el 50% de la suma no remunerativa correspondiente a marzo de 2026 durante abril, mientras que el 50% restante será incluido en julio.

Casas particulares: cómo será el aumento y qué pasará con la zona desfavorable El acuerdo también contempla una actualización del adicional por zona desfavorable, que quedará fijado en un 31% sobre los salarios mínimos de cada una de las categorías desde el 1° de abril de 2026.

Desde Capital Humano remarcaron que los salarios acordados funcionan como los mínimos establecidos legalmente y se enmarcan en el concepto de “salario dinámico”, lo que permite que las partes de la relación laboral puedan negociar mejores condiciones salariales.

Por último, el Gobierno informó que se acordó una nueva reunión de la Comisión para el mes de julio, con el objetivo de continuar evaluando la situación salarial del sector. En el comunicado, la cartera conducida por Sandra Pettovello ratificó su compromiso con la negociación colectiva como herramienta para actualizar las condiciones laborales. El último aumento para las empleadas domésticas La actualización salarial más reciente para el personal doméstico fue determinada el pasado 11 de marzo, cuando la CNTCP dispuso un incremento del 1,5% aplicable a los sueldos de ese mismo mes. El personal del sector percibió una asignación no remunerativa adicional junto con sus haberes de febrero y marzo de 2026. El monto de este beneficio fue segmentado según la carga horaria semanal: aquellos que cumplan 16 horas o más recibieron $20.000, mientras que para jornadas de entre 12 y 16 horas el valor fue de $11.500, y de $8.000 para quienes prestaran servicios menos de 12 horas.