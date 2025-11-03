Joven patagónico fue enviado al frente de batalla en la guerra Rusia-Ucrania: su familia pide ayuda







Viajó para estudiar idiomas y fue enviado a la fuerza al gran conflicto. Su padre presentó una nota al ministro de Defensa ruso solicitando su liberación y regreso humanitario.

La familia de Dante Bettiga continua realizando llamados a autoridades nacionales, organismos internacionales y medios de comunicación para evitar que el joven argentino siga expuesto al conflicto bélico.

Tierra del Fuego vive horas de preocupación en torno al paradero de uno de sus ciudadanos. Dante Bettiga, oriundo de Ushuaia viajó a Rusia con el objetivo de estudiar idiomas y terminó siendo enviado al frente de batalla en la guerra Rusia-Ucrania.

Su padre, Juan Bettiga, hizo público un pedido de auxilio para lograr el retorno inmediato del joven de 23 años. Sin embargo, debido a que Argentina no mantiene relaciones diplomáticas directas con Rusia, los trámites de asistencia consular y repatriación son muy dificultosos.

La carta de Juan Battiga, el padre que reclama el retorno urgente de su hijo joven argentino en la Guerra 2 Solicitud de dispensa y regreso humanitario de Bettiga, Gianni Dante. El padre imploró que su hijo sea liberado de su participación en el conflicto armado para poder regresar a Argentina. “Ordene la inmediata dispensa de las obligaciones militares que actualmente cumple mi hijo en defensa de la Federación Rusa”, expresó en la documento oficial. “Recurrimos a todos aquellos que puedan colaborar con este pedido de un padre desesperado para que pueda recuperar a su hijo de esta horrible situación, sometido a participar de una guerra en el otro lado del mundo”, añadió en la carta.

Como si fuera poco, Juan Bettiga lucha contra un cáncer de hígado y se encuentra atravesando un cuadro de salud delicado. En su pedido también, adjuntó su historia clínica como fundamento humanitario para obtener una respuesta urgente de las autoridades rusas.

Por otro lado, la familia continúa realizando llamados a autoridades nacionales, organismos internacionales y medios de comunicación para evitar que el joven argentino siga expuesto al conflicto bélico. La comunidad de Ushuaia alerta sobre el caso, mientras familiares y allegados de Dante buscan apoyo diplomático y mediático para visibilizar la historia y facilitar su regreso.