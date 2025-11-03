Amazon se dispara en Wall Street tras acordar un megacontrato de u$s38 billones con OpenAI







Los papeles de la compañía estadounidense avanzan de la mano del impulso del acuerdo multimillonario.

Amazon y OpenIA firmaron un contrato billonario para el desarrollo de la IA.

Las acciones de Amazon (AMZN) se dispararon en Wall Street luego de que se confirmara un megacontrato de u$s38 billones con Open IA para el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), en una alianza estratégica que le permitirá a la creadora de ChatGPT ampliar su capacidad de cómputos y almacenamiento.

Amazon Web Services (AWS), el servicio de infraestructura en la nube de Amazon, anunció el superacuerdo, con una duración inicial de 7 años, para que Open IA acceda a la capacidad de cómputos de los servidores. Tras la noticia, las acciones de AMZN trepan un 4,9% en la Bolsa de Nueva York.

Se prevé que toda la capacidad prevista en el acuerdo pueda desplegada antes de fin de año, al tiempo que OpenAI tiene la opción de expandir el uso de AWS más allá de 2027, según informó Bolsamanía.

centro de datos - inteligencia artificial Desde Open IA, señalaron que AWS "cuenta con una experiencia excepcional operando infraestructura de IA a gran escala de manera segura, confiable y eficiente, con clústers que superan las 500.000 unidades de cómputo". A su vez, remarcaron el liderazgo de AWS en materia de infraestructura en la nube, al combinar los avances pioneros de OpenAI en IA generativa.

Los clústers están diseñados para admitir diferentes tipos de trabajo. Amazon desplegará miles de chips, incluidos aceleradores de IA GB200 y GB300 de Nvidia.

"La asociación con AWS llevará la IA avanzada a todos" Sam Altman, CEO de OpenAI, señaló: "Escalar la IA de frontera requiere una capacidad de cómputo masiva y confiable. Nuestra asociación con AWS fortalece el ecosistema de cómputo que impulsará esta nueva era y llevará la IA avanzada a todos". Por su parte, Dave Brown, vicepresidente de Servicios de Cómputo y Aprendizaje Automático en AWS, remarcó: "Es una capacidad completamente separada que estamos desplegando". "Parte de esa capacidad ya está disponible, y OpenAI ya la está utilizando", agregó.