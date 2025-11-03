El dólar blue sumó su cuarta jornada consecutivas sin subas. De este modo, terminó por debajo del oficial, algo que no pasaba desde el 16 de septiembre.
El dólar blue cerró debajo del oficial por primera vez en un mes y medio
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
-
Dólar blue hoy: a cuánto opera este lunes 3 de noviembre
-
Mercados: mientras el dólar vive días de calma, la city se entusiasma con el rally de acciones y bonos
El informal cerró este lunes 3 de noviembre a $1.425 para la compra y a $1.445 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Por ende, quedó un 2,5% por debajo del tipo de cambio mayorista, la mayor distancia en casi dos meses.
El blue operó durante casi toda la jornada en baja, pero rebotó sobre el cierre para culminar en el mismo valor que el viernes pasado. Los financieros también habían comenzado la rueda con retrocesos, pero luego se dieron vuelta y pasaron a arrojar incrementos. Por el contrario, el oficial tuvo un importante ascenso, que lo ubicó nuevamente muy cerca del techo de la banda.
A cuánto operó el dólar oficial hoy, lunes 3 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.482 para la venta.
Valor del CCL hoy, lunes 3 de noviembre
El dólar CCL cotiza a $1.519,49 y la brecha con el dólar oficial es de 2,5%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 3 de noviembre
El dólar MEP opera a $1.496,06 y la brecha con el dólar oficial es de 1%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 3 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.950.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 3 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.509,01, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 3 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s107.260, según Binance.
- Temas
- Dólar Blue
- Dólar
Dejá tu comentario