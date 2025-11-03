El dólar blue cerró debajo del oficial por primera vez en un mes y medio

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cerró estable, en los $1.445.

El dólar blue sumó su cuarta jornada consecutivas sin subas. De este modo, terminó por debajo del oficial, algo que no pasaba desde el 16 de septiembre.

El informal cerró este lunes 3 de noviembre a $1.425 para la compra y a $1.445 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito . Por ende, quedó un 2,5% por debajo del tipo de cambio mayorista, la mayor distancia en casi dos meses.

El blue operó durante casi toda la jornada en baja, pero rebotó sobre el cierre para culminar en el mismo valor que el viernes pasado. Los financieros también habían comenzado la rueda con retrocesos, pero luego se dieron vuelta y pasaron a arrojar incrementos. Por el contrario, el oficial tuvo un importante ascenso, que lo ubicó nuevamente muy cerca del techo de la banda.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.482 para la venta .

El dólar CCL cotiza a $1.519,49 y la brecha con el dólar oficial es de 2,5%.

Valor del dólar MEP hoy, lunes 3 de noviembre

El dólar MEP opera a $1.496,06 y la brecha con el dólar oficial es de 1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 3 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.950.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 3 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.509,01, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 3 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s107.260, según Binance.