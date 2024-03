La Fed publica sus proyecciones económicas: ¿qué esperar del crecimiento, la inflación y las tasas de interés?

A primera vista, la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de hoy no parece emocionante. No se espera que el cuerpo de formulación de políticas cambie las tasas de interés. Pero eso no significa que no habrá noticias.

Wall Street: qué espera el mercado

Se espera que los funcionarios del banco central dejen las tasas de interés sin cambios. La Fed también publicará sus últimas Proyecciones Económicas, que incluyen las previsiones de los funcionarios para el crecimiento económico, la inflación, el desempleo y las tasas de interés. Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en la orientación después de los eventos recientes.

La Reserva Federal tiene mucho que hacer en su reunión esta semana, pero finalmente podría no hacer mucho en cuanto a cambiar la perspectiva de política monetaria.

Dado que las expectativas han cambiado bruscamente este año respecto a hacia dónde se dirige la Fed, la sesión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto de esta semana será objeto de un escrutinio cuidadoso en busca de pistas sobre la dirección de las tasas de interés.

Sin embargo, el sentimiento general es que los responsables de la formulación de políticas se adherirán a su mensaje reciente, que ha enfatizado un enfoque paciente y basado en datos sin prisa por recortar tasas hasta que haya una mayor visibilidad sobre la inflación.

"Dejarán claro que obviamente no están listos para recortar tasas. Necesitan algunos puntos de datos más para sentirse seguros de que la inflación está volviendo a la meta", dijo Mark Zandi, economista jefe de Moody's Analytics.

"Espero que reafirmen tres recortes de tasas este año, lo que sugeriría que el primer recorte de tasas sería en junio". Los mercados han tenido que ajustarse al enfoque de la Fed sobre la marcha, reduciendo tanto el momento como la frecuencia de los recortes esperados este año.

A principios de este año, los operadores en el mercado de futuros de fondos federales anticipaban que la campaña de recortes de tasas comenzaría en marzo y continuaría hasta que el FOMC hubiera recortado el equivalente a seis o siete veces en incrementos de un cuarto de punto porcentual.