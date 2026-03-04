Por qué se celebra el Día del Hermano en Argentina cada 4 de marzo

La fecha recuerda una historia solidaria de alcance global y pone en foco el vínculo fraterno en la vida adulta.

Uno de los vínculos más especiales se celebra este 4 de marzo

Cada 4 de marzo , en Argentina, las redes sociales se llenan de fotos de la infancia, anécdotas compartidas y mensajes que van desde el “te banco siempre” hasta el clásico “aunque peleemos, sos parte de mí”. El Día del Hermano se convirtió en una excusa para visibilizar un lazo que atraviesa buena parte de la vida.

A diferencia de otras efemérides familiares, esta no tiene un origen religioso ni comercial. La fecha elegida está vinculada a una figura internacional asociada a la solidaridad y al compromiso social , cuya historia dio lugar a que distintos países adopten la jornada para homenajear el vínculo fraterno.

Más allá de los posteos y los saludos, la jornada también invita a pensar cómo evolucionan las relaciones entre hermanos con el paso del tiempo. Porque lo que empieza como convivencia obligada en la niñez puede transformarse en un apoyo clave en la adultez.

En Argentina, el Día del Hermano se celebra cada 4 de marzo en recuerdo de Teresa de Calcuta , nacida ese día en 1910. La fundadora de las Misioneras de la Caridad fue reconocida mundialmente por su trabajo humanitario y recibió el Premio Nobel de la Paz en 1979.

Aunque la conmemoración no figura como feriado en el calendario oficial, la elección de la fecha apunta a destacar el concepto de hermandad en un sentido amplio : no solo entre hermanos de sangre, sino también como símbolo de solidaridad entre personas.

hermanos Freepik

En otros países existen jornadas similares en fechas distintas, lo que genera cierta confusión. En Argentina, sin embargo, el 4 de marzo quedó instalado socialmente y es el día que suele mencionarse en medios y plataformas digitales.

No se trata de una celebración con actos oficiales ni eventos masivos. Es más bien una fecha que circula en el plano cultural y cotidiano. El saludo entre hermanos, los recuerdos compartidos y las historias familiares ocupan el centro de la escena.

La importancia de mantener un vínculo entre hermanos en la adultez, según la psicología

Desde la psicología, la relación entre hermanos es considerada una de las más extensas en el tiempo. A diferencia del vínculo con los padres, que está atravesado por una asimetría clara, entre hermanos suele existir una combinación de competencia, complicidad y aprendizaje mutuo.

Especialistas en dinámica familiar señalan que la infancia compartida construye una memoria común que puede convertirse en sostén emocional en la adultez. Los hermanos suelen ser testigos de etapas clave: mudanzas, crisis económicas, cambios de escuela, pérdidas familiares. Esa historia compartida funciona como una base que, en muchos casos, fortalece la conexión.

hermanos Freepik

Sin embargo, no todos los vínculos fraternos se mantienen intactos con el paso de los años. Existen distancias marcadas por conflictos no resueltos, diferencias de valores o experiencias familiares difíciles. La psicología advierte que la falta de relación con un hermano mayor o menor no siempre implica un fracaso personal, sino que puede responder a dinámicas complejas que se arrastran desde la infancia.

Algunos estudios sostienen que, cuando el vínculo es saludable, contar con un hermano en la adultez puede asociarse a mayor percepción de apoyo social y menor sensación de soledad.