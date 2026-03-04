Jugadoras de la selección femenina de Irán aseguraron estar muy preocupada por sus familias + Seguir en









El equipo aseguró que la guerra con EEUU e Irán las tiene "desconectadas", en medio de la Copa Asia femenina. Agradecieron el apoyo recibido y prometieron "hacer lo posible" para concentrarse en el evento.

Las chicas se encuentran lejos de su país por una Copa en Australia y la guerra las tiene "desconectadas", aseguraron.

Las jugadoras de la Selección femenina de fútbol de Irán confesaron este miércoles estar "muy preocupadas" por sus familias, en medio de la escalada del conflicto con EEUU e Israel, mientras se encuentran en Australia, en el marco de la Copa Asia femenina. A su vez, detallaron que el conflicto las tiene "desconectadas" y que "harán lo posible" para concentrarse.

La jugadora Marziyeh Jafari expresó este miércoles que su equipo está "muy preocupado" por sus familiares en el país, objeto de bombardeos desde el sábado, y que sus jugadoras están "completamente desconectadas" del torneo.

La selección femenina iraní está muy preocupada por sus familias en su país Irán se prepara para jugar contra la anfitriona Australia el jueves en Gold Coast, tras haber perdido 3-0 contra Corea del Sur en su debut. Volverán a saltar a la cancha sabiendo que su país está siendo bombardeado desde el sábado por EEUU e Israel, tras ataques que acabaron con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Sin conexión a internet, los miembros de la delegación no tienen noticias sobre sus familiares y amigos. Pese a todo, Jafari se mostró agradecida por el aliento de los iraníes residentes en Australia. "Estamos muy contentas de que los iraníes-australianos aquí nos apoyen", declaró a medios australianos.

"Obviamente tenemos muchísima preocupación por nuestras familias, nuestros seres queridos y todas las demás personas dentro de nuestro país", aseguró la seleccionadora, destacando que en esas condiciones es difícil pensar en lo deportivo.

"Hemos venido aquí a jugar al fútbol de manera profesional y haremos todo lo posible por concentrarnos en el partido que tenemos por delante", subrayó. Guerra Irán "Tenemos muchísima preocupación", señalaron las jugadoras por el estado de sus familias en Irán y prometieron hacer "lo posible" para concentrarse. Getty Images Por otro lado, a la delantera Sara Didar (21) le costó contener las lágrimas: ante la prensa: "Obviamente todas estamos preocupadas y estamos tristes por lo que está pasando en Irán, nuestras familias y nuestros seres queridos", relató. Los responsables del fútbol asiático ofrecieron "todo su apoyo y asistencia" a la selección iraní, que llegó a Australia unos días antes del estallido de la guerra. La selección femenina de fútbol de Irán no cantó el himno como protesta En las últimas horas, las jugadoras de la Selección se encontraron en el ojo público tras decidir no cantar su himno en señal de protesta contra el régimen. Serias e inmóviles, las 11 jugadoras sorprendieron este martes al mantenerse calladas y negarse a entonar los versos del himno nacional de Irán, el Mehr-e Khavaran, adoptado en 1990 a pocos años de la revolución islámica. La decisión de las futbolistas fue unánime y va de la mano con las recientes y masivas manifestaciones que se suscitaron en las calles de Teherán. Miles de mujeres iraníes pidieron por mayores flexibilizaciones en las leyes impuestas por el régimen y más libertades individuales.