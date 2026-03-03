El mundo en vilo: la guerra se extiende por Medio Oriente y EEUU e Israel prometen mayor ofensiva

Estados Unidos e Israel incrementan la presión sobre irán, en el cuarto día de ataques tras lo que fue el asesinato del ayatolá Alí Jamenei. Por su parte, las fuerzas iraníes responden a distintos países de la región mientras de ambos bandos advierten por una escalada en los bombardeos.

En detalle, este martes las Fuerzas de Defensa de Israel y el ejército estadounidense bombardearon las ciudades de Teherán y Beirut (Líbano). Irán respondió con un ataque sobre la embajada de EEUU en Riad, Arabia Saudita.

Los mercados globales recrudecen ante las preocupaciones que genera una posible extensión de la guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, el lugar por el que pasa una quinta parte del petróleo que se comercializa a escala global, anunciado por Irán. En este escenario, las principales bolsas del mundo continúan con derrumbes mientras que el precio del crudo pega un nuevo salto.