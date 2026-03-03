SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
3 de marzo 2026 - 08:51

El mundo en vilo: la guerra se extiende por Medio Oriente y EEUU e Israel prometen mayor ofensiva

Guerra Irán
Por Getty Images

La guerra en Medio Oriente se recrudece en su cuarto día de bombardeos. Israel y EEUU mantienen la presión sobre Teherán que responde con bombardeos a diferentes países de la región. Mientras tanto, los mercados se hunden en la incertidumbre.

Estados Unidos e Israel incrementan la presión sobre irán, en el cuarto día de ataques tras lo que fue el asesinato del ayatolá Alí Jamenei. Por su parte, las fuerzas iraníes responden a distintos países de la región mientras de ambos bandos advierten por una escalada en los bombardeos.

En detalle, este martes las Fuerzas de Defensa de Israel y el ejército estadounidense bombardearon las ciudades de Teherán y Beirut (Líbano). Irán respondió con un ataque sobre la embajada de EEUU en Riad, Arabia Saudita.

Los mercados globales recrudecen ante las preocupaciones que genera una posible extensión de la guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, el lugar por el que pasa una quinta parte del petróleo que se comercializa a escala global, anunciado por Irán. En este escenario, las principales bolsas del mundo continúan con derrumbes mientras que el precio del crudo pega un nuevo salto.

Live Blog Post

Recrudece la tensión en los mercados por la guerra en Medio Oriente: el petróleo salta más de 8% y las bolsas aceleran su caída

petroleo mercado crisis baja
Se recalienta el impacto de la guerra en los mercados.

Se recalienta el impacto de la guerra en los mercados.

La tensión en los mercados globales recrudece este martes ante las preocupaciones que genera una posible extensión de la guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, el lugar por el que pasa una quinta parte del petróleo que se comercializa a escala global, anunciado por Irán. Las principales bolsas del mundo profundizan sus derrumbes y el precio del crudo pega un nuevo salto.

Leé la nota completa

Live Blog Post

China exige máxima seguridad en el estrecho de Ormuz, enclave decisivo para el suministro de petróleo

Estrecho-de-Ormuz-1024x597 (1)
El Estrecho de Ormuz concentra cerca del 20% del petr&oacute;leo que se transporta por mar en el mundo.

El Estrecho de Ormuz concentra cerca del 20% del petróleo que se transporta por mar en el mundo.

China instó a todas las partes involucradas en la guerra en Oriente Medio a garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica para el petróleo y el gas natural. La medida se produce después de que los Guardianes de la Revolución de Irán anunciaron que permanecería cerrada en represalia por los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos.

Leé la nota completa

Live Blog Post

La embajada de EEUU en Arabia Saudita fue atacada por drones iraníes y piden a sus ciudadanos abandonar 14 países de Medio Oriente

Ataque embajada eeuu riad
Atacaron la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita.

Atacaron la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita.

La Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita fue atacada con dos drones iraníes durante la madrugada del martes en Riad, según confirmó el Ministerio de Defensa del país árabe. El episodio dejó un incendio limitado y daños materiales menores, sin heridos ni víctimas fatales.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Donald Trump advierte que la "gran ola" contra Irán aún no llegó

donald trump enojado
Trump advirtió que la fase más intensa del conflicto aún no se ejecutó.

Trump advirtió que la fase más intensa del conflicto aún no se ejecutó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el ejército estadounidense atacó con fuerza a Irán, debilitando su liderazgo, pero aseguró que la fase más intensa del conflicto aún no se llevó a cabo. Destacó que la ofensiva inicial sorprendió a Teherán y a sus aliados regionales, mientras el control total sobre el país sigue siendo incierto.

Leé la nota completa

