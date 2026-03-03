El mundo en vilo: la guerra se extiende por Medio Oriente y EEUU e Israel prometen mayor ofensiva

Estados Unidos e Israel incrementan la presión sobre irán, en el cuarto día de ataques tras lo que fue el asesinato del ayatolá Alí Jamenei. Por su parte, las fuerzas iraníes responden a distintos países de la región mientras de ambos bandos advierten por una escalada en los bombardeos.
Recrudece la tensión en los mercados por la guerra en Medio Oriente: el petróleo salta más de 8% y las bolsas aceleran su caída
La tensión en los mercados globales recrudece este martes ante las preocupaciones que genera una posible extensión de la guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, el lugar por el que pasa una quinta parte del petróleo que se comercializa a escala global, anunciado por Irán. Las principales bolsas del mundo profundizan sus derrumbes y el precio del crudo pega un nuevo salto.
