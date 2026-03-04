En Wall Street dudan de la capacidad de Donald Trump para impulsar los mercados golpeados por la guerra en Irán + Seguir en









Algunos estrategas marcaron la diferencia entre la guerra con Irán y otros intentos de escalada por parte del mandatario estadounidense.

Según analistas, los riesgos del conflicto ya no dependen del republicano.

En el marco de la escalada del conflicto en Medio Oriente, operadores estadounidenses apostaron nuevamente a que el presidente, Donald Trump, podrá contener las consecuencias de un problema creado por él mismo, otra vez. A pesar de que las acciones de EEUU recortaban pérdidas profundas, algunos de los principales estrategas de Wall Street advirtieron que el fin de las repercusiones de la guerra escapa de las manos del mandatario republicano.

El ataque coordinado entre EEUU e Israel contra Irán podría provocar un nuevo shock inflacionario en la economía estadounidense, debido a la suba del precio del petróleo. Pero en esta ocasión, sería diferente a las ambiciones de Trump de invadir Groenlandia o de anular todo tipo de independencia de la Reserva Federal (Fed).

Los inversores identificaron una estrategia bautizada como comercio TACO (Trump Always Chickens Out), y es que el líder republicano podía dar marcha atrás en caso de que los mercados financieros muestren números negativos. “Como cada vez que se vende, después de que los compradores de la primera caída intervinieran en un punto de soporte lógico, los operadores impulsados por el FOMO empujaron al alza el incipiente rebote”, dijo Steve Sosnick, estratega jefe de Interactive Brokers.

Guerra en Medio Oriente Donald Trump Los estrategas dudan de la capacidad de Trump Durante los dos últimos días, las acciones abrieron con fuertes caídas. Con el objetivo de evitar una posible crisis energética, Trump ofreció garantías de seguro y escoltas navales a los petroleros y otros buques que atraviesen el estrecho de Ormuz.

Por el momento reina la incertidumbre con respecto al fin del conflicto. Del lado del gobierno de EEUU no explicaron que podría dar fin al conflicto, mientras que los analistas sostienen que el mercado aún no reaccionó lo suficiente. Según Matt Gertken, estratega jefe de geopolítica y política estadounidense de BCA Research, haría falta una caída de las acciones de entre el 10% y el 15%, para que exista una presión significativa sobre la Casa Blanca.

El estratega de inversiones de Baird, Ross Mayfield, añadió que el riesgo de grandes daños a la infraestructura petrolera en Medio Oriente podría prolongar los impactos de la guerra, más allá de su duración. "Tiene que profundizarse mucho más", coincidió Gina Martin Adams, estratega jefe de mercado de HB Wealth Management, en su pronostico. Lori Calvasina de RBC Capital Markets dijo que los inversores deben desconfiar de los buenos precedentes en compras de acciones luego de caídas por conflictos geopolíticos. Por su parte, Keith Buchanan, de Globalt Investments, afirmó que Trump no “controla el interruptor de apagado”.