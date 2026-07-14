La stablecoin USDC desembarcó en la Argentina y apunta al mercado institucional de pagos

Circle profundizó su llegada al país mediante una alianza con Grupo BIND para ampliar el acceso institucional a la criptomoneda. La iniciativa pondrá el foco en empresas, bancos y actores financieros.

Circle y el BIND cerraron el acuerdo para ampliar el acceso institucional a la USD Coin.

El CEO de Circle, Jeremy Allaire , confirmó este martes la alianza con el Grupo BIND para ampliar el acceso institucional a USD Coin (USDC) , la stablecoin de paridad 1 a 1 con el dólar, en la Argentina . La apuesta busca impulsar pagos, operaciones de tesorería y transacciones digitales en uno de los mercados con mayor adopción de dólares digitales del mundo.

A nivel global, la expansión de las stablecoins dejó de ser un fenómeno exclusivo del ecosistema cripto para convertirse en una de las principales apuestas de la industria financiera global. En ese escenario, la empresa estadounidense destacó, en un encuentro del que participó Ámbito , el potencial de la Argentina como uno de sus mercados estratégicos en Latinoamérica y anticipó convenio para ampliar el acceso institucional a la moneda estable respaldada por dólares.

La iniciativa contempla que BEN , la plataforma de activos digitales de Grupo BIND, facilite el acceso de participantes institucionales elegibles a USDC para operaciones vinculadas a pagos, administración de tesorería y transacciones con activos digitales. El esquema operará a través del Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) registrado del grupo y prevé integrarse con la infraestructura tecnológica de Circle .

El anuncio, que tuvo lugar en el Hotel Four Seasons, representa uno de los movimientos más relevantes del año dentro del mercado argentino de activos digitales, en un contexto donde las stablecoins comienzan a consolidarse como una alternativa para mover dinero , realizar pagos internacionales y gestionar liquidez en dólares.

"Ampliar el acceso institucional a USDC representa un paso importante en el desarrollo continuo del ecosistema de activos digitales de Argentina" , afirmó Andrés Meta , accionista de Grupo BIND. Según explicó, el objetivo es brindar a las empresas acceso "transparente, seguro y eficiente" a infraestructura basada en dólares digitales dentro de un marco alineado con los requisitos regulatorios vigentes.

Por su parte, Kash Razzaghi, Chief Business Officer de Circle, sostuvo que cada vez más compañías recurren a los dólares digitales para pagos y comercio transfronterizo, y consideró que la expansión de USDC en la Argentina refleja una demanda creciente de infraestructura financiera más eficiente.

Argentina, un mercado estratégico para las stablecoins

La elección de la Argentina no es casual. La combinación de inflación crónica, restricciones cambiarias durante gran parte de la última década y una marcada preferencia por el dólar convirtió al país en uno de los principales mercados mundiales para las stablecoins.

Jeremy Allaire dijo a Ámbito que no ve un "gran futuro" para el dinero físico, aunque entiende que no desaparecerá completamente.

Mientras en otras economías estos instrumentos siguen asociados principalmente a la inversión en criptomonedas, en el país se utilizan de forma cotidiana para preservar valor, cobrar trabajos del exterior, enviar remesas y hasta realizar pagos internacionales.

Durante la conferencia de prensa, Allaire remarcó que las monedas estables atraviesan una transformación profunda: dejarán de ser vistas únicamente como un producto del universo cripto para convertirse en una infraestructura financiera global.

La tesis del ejecutivo es que las stablecoins desempeñarán para el dinero un rol similar al que Internet tuvo para la información: una capa tecnológica que permitirá mover valor de forma instantánea, permanente y a menor costo.

"Cuando fundamos la empresa, en 2013, esta tecnología todavía era extremadamente joven y tenía capacidades muy limitadas. A su vez, estaba asociada principalmente con personas que pensaban que servía para criminales o para actividades ilegales. Yo, en cambio, veía su potencial tecnológico", reconoció Allaire.

El foco puesto en las empresas

A diferencia de las primeras etapas de adopción de criptomonedas, el nuevo impulso de la industria apunta principalmente al sector corporativo. La estructura anunciada por Grupo BIND contempla un modelo de transacciones entre pares (peer-to-peer, P2P) exclusivamente entre personas jurídicas, con procesos de validación, controles de conocimiento del cliente (KYC) y mecanismos diseñados para reducir el riesgo de contraparte.

La plataforma buscará facilitar operaciones entre empresas sin asumir el rol de contraparte directa, y funcionará como infraestructura tecnológica para conectar participantes autorizados dentro de un marco regulatorio definido.

Otro de los mensajes centrales transmitidos por la compañía es que el desarrollo de este tipo de activos no implica necesariamente una competencia con el sistema financiero tradicional. Desde Circle consideran que bancos, fintechs y plataformas blockchain avanzarán hacia una integración cada vez mayor. En esa visión, las entidades financieras podrán utilizar infraestructura basada en stablecoins para acelerar pagos, reducir costos operativos y ofrecer nuevos servicios.

La próxima frontera: tokenizar la economía

Más allá de los pagos digitales, Circle sostiene que el potencial de la tecnología blockchain se encuentra en la tokenización de activos del mundo real. "Nosotros desarrollamos la tecnología, emitimos la moneda y construimos una red mundial de distribución. Actualmente, existen decenas de miles de productos financieros que utilizan USDC. En promedio administramos alrededor de u$s75.000 millones en reservas", explicó Allaire.

"Esas reservas se invierten principalmente en bonos del Tesoro estadounidense de corto plazo, acuerdos de recompra y una pequeña proporción de efectivo", aseguró en referencia a una de las formas en que la compañía genera ingresos.

En ese contexto, la Argentina aparece como uno de los mercados más avanzados para experimentar esa transición. La llegada institucional de USDC constituye una señal de que las stablecoins ya no son únicamente una herramienta utilizada por usuarios cripto, sino un instrumento que comienza a ganar espacio dentro de la economía real y del sistema financiero formal.

El probable futuro del dinero en efectivo

Por último, consultado por Ámbito sobre el futuro del dinero físico, Allaire señaló que este "no será muy grande", aunque se animó a vaticinar que el efectivo se mantendrá en circulación. "Conservamos muchas cosas que la gente decía que iban a desaparecer, pero más de 30 años después siguen ahí, como el combustible", bromeó.

"Hay países que ya lo eliminaron por completo, pero hay que tener en cuenta que el 95% del dinero que hay es electrónico, en ese sentido, el mundo ya se ha digitalizado. Creo que las monedas digitales poseen características propias del efectivo: permiten la autocustodia, por lo que no es necesario entregarlas a un banco; uno puede conservarlas", puntualizó.