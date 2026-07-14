El Gobierno volvió a reunir a la mesa política para definir la agenda legislativa que enviará al Congreso + Agregar ámbito en









Karina Milei encabezó el encuentro en Casa Rosada junto a ministros, asesores y referentes de La Libertad Avanza para ordenar la estrategia parlamentaria de la segunda mitad del año.

El encuentro reunió a referentes del Ejecutivo y de La Libertad Avanza con el objetivo de coordinar la estrategia parlamentaria para el período posterior al receso invernal. @contrarelatoarg

El Gobierno finalizó este martes por la tarde una reunión de la mesa política, en Casa Rosada, con el fin de diagramar cuáles serán los proyectos a presentar en el Congreso, luego del receso invernal.

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El encuentro fue liderado por la Secretaria de la Nación, Karina Milei y la acompañaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el asesor presidencial Santiago Caputo; la jefa de bloque del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el armador nacional de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La reunión comenzó pasadas las 13, luego de la conferencia de prensa del nuevo vocero presidencial Adrián Ravier.

Según informaron desde Casa Rosada, uno de los temas centrales fue el tratado del proyecto de Ley Inviolabilidad de la Propiedad Privada. "Se analizó el estado de las conversaciones con senadores nacionales de cara al tratamiento del proyecto de ley, previsto para este jueves en la Cámara de Senadores", señalaron.

En cuanto al Proyecto de modificación de Inocencia Fiscal, "se confirmó que se realizará una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía en la que se presentarán los detalles del proyecto" durante la próxima semana.

Visita de Kristalina Georgieva, titular del FMI Kristalina Georgieva y Luis Caputo trabajan en forma coordinada para llegar con los anuncios del próximo 14 de octubre El ministro de Economía, Caputo, demostró los avances en la elaboración del proyecto de ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La intención -según indicaron desde Casa Rosada- es que la iniciativa ingrese al Congreso durante el mes de agosto. Previamente, el presidente Javier Milei realizará un anuncio oficial, cuyo formato será definido en los próximos días. Se repasó además la agenda de la visita oficial que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, realizará el próximo 27 de julio. Durante su estadía en la Argentina mantendrá una reunión con el presidente Javier Milei, brindará una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, encabezará una charla magistral en el Palacio Libertad y, como parte de su agenda oficial, recorrerá el yacimiento de Vaca Muerta.

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