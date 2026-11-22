Tras ganar la Copa Sudamericana, Boca regresa al país: horario y detalles de la llegada + Agregar ámbito en









La delegación partirá desde Barranquilla en un vuelo privado y tiene previsto aterrizar en Ezeiza cerca de las 22.30. La salida se postergó para permitir que los futbolistas descansaran luego de los festejos por la consagración.

Los hinchas de Boca se preparan para recibir al plantel en Buenos Aires tras la consagración ante Atlético Mineiro. El feriado del lunes facilitará la convocatoria para celebrar un título internacional que el club esperaba desde hacía 18 años.

Después de conquistar la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro en Colombia, Boca emprenderá el regreso a la Argentina este domingo por la tarde y tiene previsto aterrizar en Buenos Aires alrededor de las 22.30.

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La delegación viajará en un avión chárter desde Barranquilla, donde permaneció una noche más para descansar luego de los festejos por el título. Los hinchas xeneizes esperan la llegada del equipo para acompañar la celebración de una nueva conquista internacional.

Por qué Boca modificó el horario de regreso En un primer momento, el plan era abandonar Colombia durante la madrugada del domingo. Sin embargo, el entrenador Rodolfo Arruabarrena decidió cambiar la organización del viaje para que los futbolistas tuvieran más tiempo de recuperación después de una noche de festejos que se extendió hasta altas horas.

La decisión también estuvo relacionada con el estado de salud de Leandro Paredes, quien sufrió una descompensación durante las celebraciones posteriores a la final y debió recibir atención médica. Por ese motivo, el cuerpo técnico consideró conveniente postergar la partida y permitir que toda la delegación pudiera descansar.

El plantel de Boca emprenderá el regreso desde Barranquilla este domingo por la tarde y tiene previsto arribar a Ezeiza cerca de las 22.30, luego de extender su estadía en Colombia para descansar tras los festejos por el título. La expectativa de los hinchas por la llegada del campeón La noticia del regreso generó expectativa entre los simpatizantes de Boca, que esperan recibir al plantel después de la victoria por 2-0 frente a Atlético Mineiro. Muchos hinchas que no pudieron viajar a Colombia tendrán la oportunidad de acompañar los festejos en Buenos Aires.

Además, el lunes será feriado por el traslado del Día de la Soberanía Nacional, por lo que se espera una importante convocatoria de fanáticos para celebrar la consagración. La conquista tuvo un significado especial para el club: permitió terminar con una espera de 18 años sin levantar un título internacional y sumar una nueva estrella a su historia. Cuándo vuelve a jugar Boca Más allá de los festejos, el próximo compromiso será el miércoles, cuando reciba a Independiente Rivadavia de Mendoza en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura. El cuerpo técnico deberá reorganizar los entrenamientos y la recuperación física de los jugadores para llegar en buenas condiciones al encuentro. Así, después de la celebración internacional, Boca volverá rápidamente a enfocarse en la competencia local.