Los bonos en dólares se desploman en Wall Street y aumenta la presión sobre el riesgo país + Agregar ámbito en









El complicado escenario internacional, la incertidumbre de los inversores sobre la marcha del plan económico del gobierno argentino y el clima electoral anticipado golpean sobre los activos financieros.

Los bonos y acciones argentinos amplían su deterioro ante las crecientes dudas del mercado.

Los bonos soberanos en dólares profundizan su caída este viernes en Wall Street y el deterioro de los activos argentinos se agudiza en medio de un creciente clima de incertidumbre en los mercados. Así, crece la presión sobre el riesgo país, que en la rueda del jueves volvió a superar los 900 puntos básicos.

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Los títulos públicos Globales (emitidos bajo legislación neoyorkina) se hunden hasta 2,2% y dan continuidad a una secuencia muy complicada que eleva el costo de financiamiento para Argentina. Por su parte, los Bonares (bonos bajo jurisdicción local) pierden otro 1%.

El complicado escenario internacional, la incertidumbre de los inversores sobre la marcha del plan económico del gobierno argentino y el clima electoral anticipado golpean sobre los activos financieros. Mientras crecen las dudas sobre el programa financiero presentado por el ministro Luis Caputo y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, meses atrás, la fuerte caída de las bolsas del mundo retroalimenta los problemas locales.

En ese marco, el riesgo país se disparó casi 10% este jueves y alcanzó los 931 puntos básicos. La nueva caída de los bonos de este viernes augura otro salto del indicador elaborado por el banco J.P. Morgan, que mide el spread de tasa entre los títulos de un país y los del Tesoro de los EEUU, considerados los menos riesgosos.

El deterioro del frente financiero se vuelve un círculo vicioso. Cuanto más alto es el riesgo país, más se aleja el Gobierno de la posibilidad de reabrir los mercados internacionales de endeudamiento o de refinanciar en el mercado local los abultados vencimientos. De esta manera, la percepción de que el programa financiero 2027 no está cerrado gana más terreno entre los inversores.

Al mismo tiempo, la disparidad entre un riesgo país al alza y un tipo de cambio real a la baja genera interrogantes acerca de cómo se cerrará ese gap: con una mejora de los bonos o con una suba del dólar. Por lo pronto, en las últimas ruedas apareció nuevamente como tema de conversación en la city la brecha cambiaria. Es que la suba del contado con liquidación (CCL) derivó en un alza de la brecha con el tipo de cambio mayorista al 11% producto de una mayor dolarización por parte de las empresas, según cuentan distintas fuentes del mercado.