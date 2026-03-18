Las bolsas del mundo extienden el repunte, pero el petróleo se sostiene arriba de los u$s100 + Seguir en









Los mercados de Europa, Asia y los futuros de Wall Street cotizan al alza. La preocupaciones por el suministro energético mantienen elevado el precio del crudo.

Las bolsas del mundo repuntan, pero el petróleo no afloja. Gemini IA

Los mercados siguen en vilo y los inversores se mueven al compás de las novedades de la guerra en Medio Oriente. Mientras el petróleo se mantiene firme por encima del umbral de los u$s100 en la variedad Brent, las bolsas del mundo extienden su repunte.

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En Europa, el índice Euro Stoxx 50 trepa 0,9%. Al tiempo que lo principales ponderadores de Alemania, Francia y el Reino Unido avanzan 0,8%, 1% y 0,3%, respectivamente.

Por su parte, los mercados asiáticos también tuvieron un andar positivo. El Nikkei japonés subió 2,9%, la bolsa de Shanghái aumentó 0,3% y la de Hong Kong ganó 0,6%.

Los futuros de los principales índices de Wall Street preanuncian una rueda en verde en las operaciones del premarket. El S&P 500 y el Dow Jones suman 0,4% y el Nasdaq, 0,6%.

Los inversores analizarán también con lupa las perspectivas de la Fed sobre nuevas decisiones de política monetaria tras el estallido del conflicto en Oriente Medio. El banco central estadounidense anunciará esta tarde su decisión de tasas (se descuenta que no hará movimientos) y sus nuevas proyecciones económicas.

El petróleo no afloja En paralelo, continúan las preocupaciones por el suministro global de energía desatadas con la guerra en Medio Oriente, los ataques a infraestructura petrolera en la región y el bloqueo del estrecho de Ormuz. Así, el precio del petróleo no afloja y el Brent se sostiene por encima del umbral de u$s100 por barril. La variedad europea Brent sube este miércoles 1,4% hasta los u$s104,84 por barril. En cambio, el crudo estadounidense WTI cotiza con un retroceso del 0,7% hasta los u$s94,80.