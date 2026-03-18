La Fed mantuvo las tasas y calibró al alza las proyecciones de la inflación

Los miembros de la Reserva Federal incorporaron presiones inflacionarias adicionales en sus últimas estimaciones, producto de la guerra en Medio Oriente.

Uno de los elementos al que los inversores le prestan más atención es el "dot plot" de la Fed.

Tal como anticipaba el mercado, la Reserva Federal de EEUU (Fed) mantuvo las tasas de interés sin cambios , en el orden de 3,5%-3,75% . La novedad vino de la mano de los cambios en las proyecciones económicas del banco central norteamericano, sobre todo en la inflación esperada para 2026, como consecuencia de la volatilidad en los precios internacionales del petróleo , producto de la guerra en Medio Oriente .

El Resumen de las Proyecciones Económicas que publicó la Fed estimó un aumento de los precios respecto al relevamiento anterior: la mediana de inflación PCE para 2026, el índice predilecto por el organismo, subió de 2,4% a 2,7%, y la inflación subyacente pasó de 2,5% a 2,7%.

Esto sugiere que los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) incorporaron presiones inflacionarias adicionales , probablemente asociadas a políticas arancelarias de Donald Trump y la volatilidad de los precios del petróleo, que llevarán más tiempo de lo esperado para disiparse.

De hecho, en el comunicado que informó de la decisión, se afirmó que "las implicaciones de los acontecimientos en Medio Oriente para la economía estadounidense son inciertas".

En este sentido, los futuros de la nafta para abril en EEUU ascienden a u$s3,18 por galón el martes, un salto del 44% durante el último mes. Por ejemplo, las aerolíneas han comenzado a advertir del aumento de los costes de viaje a medida que se dispara el precio del combustible.

Como consecuencia, crece el temor de que los consumidores, al hacer frente al aumento de los precios relacionados con el petróleo, puedan cancelar compras o intentar reducir el gasto por completo, lo que golpearía la demanda interna, una parte fundamental de la economía norteamericana.

powell reserva federal fed.jpg Powell dará su discurso a las 15.30 (hora argentina).

Se enfría la posibilidad de más de un recorte

Otro de los elementos al que los inversores le prestan atención es el "dot plot" o gráfico de puntos es un documento que refleja dónde prevén los miembros de la Fed, de manera anónima, que estén las tasas de interés en los próximos años.

En esta ocasión, la mediana para 2026 se mantiene en 3,4%, pero la tasa de largo plazo subió de 3,0% a 3,1%, lo que señala un ajuste al alza en la tasa neutral estimada por miembros del FOMC e implicaría menos espacio para recortar tasas en el futuro.

Desde Portfolio Personal Inversores (PPI) plantearon que "las expectativas, desde que comenzó la guerra, ajustaron de forma significativa y hoy el escenario base es que la Fed solo recorte una vez de acá a fin de año".

Agregaron que este miércoles también se conoció un mal dato de Índice de Precios al Productor (IPP) para febrero, "por lo que incluso aparece una probabilidad baja pero positiva, cercana al 13%, de que mantengan el nivel actual de tasas".

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