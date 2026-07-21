Las Obligaciones Negociables crecieron 8% en el semestre y Energía concentró más de la mitad del financiamiento corporativo

El mercado de Obligaciones Negociables emitió más de u$s9.600 millones durante el primer semestre. El sector energético explicó el 55% del volumen colocado.

El mercado argentino de Obligaciones Negociables (ON) mantuvo su dinamismo durante el primer semestre de 2026. Entre enero y junio se colocaron u$s9.632 millones a través de 169 series , lo que representó un crecimiento del 8% interanual en volumen y del 6% en cantidad de emisiones respecto del mismo período del año pasado.

El dato más relevante del semestre fue el fuerte protagonismo del sector energético, que volvió a consolidarse como el principal demandante de financiamiento del mercado de capitales. Las compañías del segmento explicaron el 55,1% del monto total emitido , equivalente a u$s5.307 millones , pese a representar apenas el 14% de las emisiones realizadas.

De acuerdo con el informe elaborado por RICSA, la actividad se aceleró durante el segundo trimestre. Luego de emisiones por u$s 3.956 millones entre enero y marzo, el volumen colocado ascendió a u$s5.676 millones entre abril y junio, lo que implicó un incremento del 43% frente al trimestre anterior.

Dentro del sector energético participaron 17 emisores , aunque el financiamiento mostró una elevada concentración. YPF encabezó el ranking con emisiones por u$s833 millones , seguida por Pampa Energía (u$s700 millones), Edenor (u$s640 millones) , Pluspetrol (u$s617 millones) y Vista Energy (u$s500 millones). En conjunto, las cinco compañías explicaron el 62% del volumen emitido por el sector .

A nivel de todo el mercado, los diez principales emisores concentraron el 90,8% del financiamiento del sector energético , equivalente a aproximadamente la mitad de todas las ON colocadas en el semestre. Solo YPF, Pampa Energía y Edenor representaron el 41% del financiamiento corporativo obtenido durante el período.

El informe también destaca que el 99,4% de las emisiones energéticas se realizaron en dólares, reflejando la preferencia del sector por captar financiamiento en moneda dura. Además, varias compañías lograron acceder a plazos superiores a los diez años, con Vista Energy alcanzando emisiones de 146 meses y Pampa Energía de 140 meses aproximadamente.

Dentro del sector energético participaron 17 emisores, aunque el financiamiento mostró una elevada concentración.

Tasas: mayor diferenciación entre emisores

Otro de los aspectos que sobresalió durante el semestre fue la creciente diferenciación en las condiciones de financiamiento según el perfil crediticio de cada empresa.

Las tasas en dólares oscilaron entre 5% y 12% anual, con una tasa promedio cercana al 8,1%, superior al 7,3% registrado en igual período de 2025. Mientras Pampa Energía logró financiarse al 5%, CGC debió convalidar tasas de hasta 12%, lo que generó un spread cercano a 640 puntos básicos entre ambos extremos.

Según RICSA, esta dispersión refleja un mercado que discrimina cada vez más el riesgo crediticio de los emisores. Aun así, más del 60% de las colocaciones se concentró dentro de una banda de entre 8% y 10% anual, que comienza a consolidarse como referencia para el segmento energético.

YPF lideró las emisiones en USD

Otro dato que sobresale es que los plazos más largos no necesariamente implicaron mayores tasas. Empresas como Vista Energy y Pampa Energía consiguieron financiamiento a más de diez años con rendimientos inferiores al 8%, mientras que compañías con emisiones de menor duración debieron ofrecer cupones de entre 11% y 12%, evidenciando que el costo del financiamiento estuvo determinado principalmente por la calidad crediticia del emisor.

Por último, el informe también muestra un cambio en la composición de las emisiones. Si bien el número de colocaciones del sector energético cayó de 37 a 24, el tamaño promedio de cada operación aumentó de u$s133 millones a u$s221 millones, reflejando una mayor concentración en emisiones de gran escala.