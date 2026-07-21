Bitcoin con impulso extra supera los u$s65.000 y Ethereum acompaña la tendencia + Agregar ámbito en









Las tensiones entre EEUU e Irán se intensifican, Teherán amenaza con represalias sobre infraestructura regional y dos funcionarios de la Reserva Federal advierten que las tasas podrían seguir subiendo.

¿A cuánto cotiza Bitcoin este martes? Kaboompics.com

Las criptomonedas suben este martes. Bitcoin (BTC) logra avanzar por encima de los u$s66.000, mientras que Ethereum (ETH) sube 3,5% y va camino a superar los u$s1.940. El resto de las altcoins también opera en verde.

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El repunte de las criptomonedas hoy se debe principalmente a un aumento en la demanda institucional, evidenciado por el retorno de entradas de capital hacia los Fondos Cotizados en Bolsa (ETF) de Bitcoin. Esto impulsó el precio de Bitcoin por encima de los u$s65.000 y mejoró el apetito por el riesgo en los mercados financieros globales.

Las tensiones con Irán se intensifican, pero surgen esperanzas de mediación EE.UU. e Irán intercambiaron ataques mutuos por décimo día consecutivo el lunes, con Washington aumentando el alcance de sus ataques tras la muerte de tres militares durante el fin de semana.

Teherán mantuvo cerrado el Estrecho de Ormuz, mientras Washington sostenía su bloqueo naval contra Irán y continuaba lanzando ataques aéreos contra el país.

Algunas esperanzas de mediación se abrieron paso en los mercados esta semana tras un informe que indicaba que mediadores regionales habían presentado una nueva propuesta de paz a Irán. Las declaraciones por separado de funcionarios iraníes y estadounidenses —en las que expresaban esperanza de un eventual retorno a las negociaciones de paz— también impulsaron cierto optimismo sobre una desescalada del conflicto.

Sin embargo, la guerra mostró pocas señales de cesar a corto plazo, con el grupo hutí yemení respaldado por Irán amenazando con abrir un nuevo frente mediante la imposición de un bloqueo naval a Arabia Saudí. Aun así, los precios del petróleo cayeron desde máximos de cinco semanas el martes, lo que contribuyó a aliviar algunas preocupaciones sobre un repunte de la inflación impulsado por la energía.

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