Las compras del BCRA ya sumaron u$s1.500 millones en julio y las reservas superaron los u$s49.000 millones

El stock bruto subió u$s117 millones y cerró en u$s49.036 millones, nuevamente por encima de ese umbral. En paralelo, la autoridad monetaria compró otros u$s25 millones y elevó el saldo comprador del mes a u$s1.546 millones.

Las reservas del BCRA volvieron a superar los u$s49.000 millones, mientras las compras de julio ya acumulan más de u$s1.500 millones.

El Banco Central (BCRA) volvió a cerrar con saldo comprador este miércoles 22 de julio y las reservas internacionales brutas volvieron a superar los u$s49.000 millones . En concreto, el stock aumentó u$s117 millones y finalizó en u$s49.036 millones , en una rueda en la que la autoridad monetaria mantuvo compras moderadas en el mercado oficial.

El BCRA adquirió u$s25 millones, sobre un volumen operado de u$s387 millones , por lo que se quedó con el 6% del total negociado . De esta manera, el saldo comprador de julio ascendió a u$s1.546 millones , mientras que las compras acumuladas en 2026 llegaron a u$s12.728 millones . Además, el Central encadenó 132 ruedas consecutivas con resultado positivo.

El dato mensual sigue siendo sólido, aunque el ritmo diario se moderó tras la semana récord. El promedio de compras de julio se ubicó en u$s110 millones , todavía por encima de los u$s68 millones de junio , aunque más lejos de los u$s137 millones de mayo . Por eso, la lectura de la rueda combinó dos señales: las reservas recuperaron el umbral de u$s49.000 millones, pero la acumulación volvió a una velocidad más normalizada.

La mejora del stock estuvo impulsada principalmente por la valuación. El oro subió 1,4% y habría aportado cerca de u$s125 millones al valor contable de las tenencias del Central. En cambio, las principales monedas tuvieron movimientos acotados frente al dólar: el euro bajó 0,03%, la libra retrocedió 0,02%, el yen se apreció 0,02% y el yuan se mantuvo estable.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) señalaron que el BCRA mantuvo en las últimas ruedas un ritmo de compras más moderado, luego del salto extraordinario de la semana previa. Según la sociedad de bolsa, el Central venía de adquirir u$s45 millones en la rueda anterior, muy por debajo del promedio diario de u$s231 millones registrado durante la mejor semana desde el inicio del programa de acumulación.

Aun así, PPI remarcó que el balance mensual continúa siendo muy favorable. De acuerdo con la firma, julio ya supera lo comprado en junio y en enero, cuando el BCRA había adquirido u$s1.418 millones y u$s1.158 millones, respectivamente. Por lo tanto, aunque la velocidad bajó, el mes todavía se mantiene entre los más relevantes del año para la acumulación de divisas.

La moderación también se dio en un contexto de menor intervención oficial en los mercados secundarios de cobertura. PPI indicó que las señales de oferta oficial en futuros y dólar linked siguieron siendo acotadas, después del fuerte episodio observado entre fines de junio y comienzos de julio.

Menos señales de cobertura oficial

En particular, la sociedad de bolsa destacó que el interés abierto en futuros aumentó apenas u$s35 millones en la rueda previa, luego de cuatro jornadas consecutivas de baja. A su vez, el volumen operado en la D31L6, la letra dólar linked que había concentrado buena parte de la intervención previa, se mantuvo en niveles reducidos y lejos de los picos de comienzos de mes.

Además, PPI señaló que los datos monetarios de las últimas cuatro ruedas al 17 de julio no mostraron ventas de títulos dólar linked en el mercado secundario por parte del BCRA. Según la firma, esto ocurrió después de una licitación del Tesoro en la que se emitieron u$s968 millones en instrumentos vinculados al dólar, lo que sugiere que parte de la cobertura pudo haberse canalizado por el mercado primario.

Con menos señales de intervención en cobertura y compras positivas del BCRA, la liquidez del sistema comenzó a recomponerse. En ese sentido, PPI destacó que el stock de repos a un día de los bancos con el Central subió desde $1,66 billones hasta $2,08 billones, luego de la fuerte absorción generada por la última licitación del Tesoro.

Dólar, futuros y tasas

En el frente cambiario, el dólar mayorista avanzó 0,37% y cerró en $1.483 para la venta. Con este valor, la cotización quedó 20,76% por debajo del techo de la banda cambiaria, ubicado en $1.814,21.

Entre los dólares financieros, el MEP subió 0,20% hasta $1.513,61, mientras que el contado con liquidación se mantuvo estable en $1.564,84. En tanto, el dólar blue avanzó 0,32% y cerró en $1.555. Así, la brecha entre el blue y el mayorista se ubicó en 4,86%, mientras que el canje cerró en 3,38%.

En futuros, la curva operó con una suba promedio de 0,06%. Julio avanzó 0,07%, agosto y septiembre subieron 0,10%, y los contratos de enero a junio de 2027 mostraron alzas moderadas. Con estos movimientos, la tasa implícita de julio quedó en 0,23% mensual, equivalente a 2,73% anualizado, mientras que la de agosto se ubicó en 1,44%, o 17,23% anualizado.

En pesos, la TAMAR subió de 22,69% a 22,94%, mientras que la BADLAR avanzó de 21% a 21,88%. En este marco, la rueda dejó una foto de transición: el BCRA siguió comprando, las reservas volvieron a superar los u$s49.000 millones y la liquidez empezó a recomponerse, aunque el mercado seguirá atento a si la menor intervención en cobertura puede sostenerse sin renovar presiones sobre el tipo de cambio.