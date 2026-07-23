Una delegación del Vaticano recorrió la Argentina para preparar la futura visita del papa León XIV

Los enviados de la Santa Sede estuvieron en el país para evaluar posibles destinos y analizar cuestiones de seguridad. Aún no hay fecha para la visita.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina , monseñor Marcelo Colombo, confirmó este jueves que una comitiva del Vaticano recorrió la Argentina para evaluar los posibles lugares que visitaría el papa León XIV en una visita al país. Además, reiteró que aún no hay fecha sobre el futuro viaje del jefe de la Iglesia Católica.

Colombo habló esta mañana, horas después de recibir en el aeropuerto internacional de Ezeiza al nuevo embajador de la Santa Sede en Argentina, monseñor Michael Wallace Banach , y se refirió a los representantes católicos que arribaron en las últimas semanas y que recorrieron los destinos que podrían aparecer en la hoja de ruta del Santo Padre.

Los enviados del Vaticano analizaron los destinos de una eventual gira con el fin de diagramar la logística para un viaje de tal magnitud y dimensión. Según informó el sitio Infovaticana, la delegación de la Secretaría de Estado se reunió con autoridades del Gobierno nacional, la Casa Militar y representantes de la Conferencia Episcopal Argentina para trazar cuestiones de seguridad y protocolo.

“Es una visita que se hace con expertos, con especialistas, para ver posibles lugares”, precisó el arzobispo y aclaró que el operativo no se limita a la agenda religiosa.

En diálogo con Radio Mitre, Colombo también habló sobre las posibles fechas que circulan y dijo que por el momento no hay un cronograma confirmado. "Son hipótesis" , afirmó y agregó: “Nosotros todavía estamos esperando la confirmación general, diríamos, que es la más importante” .

En cuanto al viaje del Papa, señaló que una gira de tal magnitud suele estar conformada por delegaciones muy amplias que incluyen desde personal a cargo de la logística y la seguridad, representantes de las diferentes áreas del Vaticano y los corresponsales extranjeros que llegan a cubrir el evento. “A veces creo que llegan hasta ochenta”, afirmó.

Hasta el momento, la Santa Sede no confirmó oficialmente la gira. Sin embargo, desde el Gobierno nacional tanto el presidente Javier Milei como el canciller Pablo Quirno señalaron que noviembre aparece como la fecha tentativa para una visita que también incluiría Perú y Uruguay.

La eventual llegada de León XIV tendría un fuerte simbolismo, ya que sería el primer viaje del nuevo Papa al país y concretaría una visita que Francisco había proyectado durante su pontificado, pero que nunca llegó a realizar.

León XIV manifestó en distintas oportunidades su intención de viajar a la Argentina y Uruguay durante 2026. Incluso, el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, aseguró que el Pontífice le transmitió personalmente ese deseo durante una reunión en el Vaticano.