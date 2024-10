Dólar, inflación y las reservas: los escenarios que proyecta el mercado

Mientras tanto, emergen los Investor Day a lo largo y ancho de la city porteña y donde en uno de ellos, un legendario gurú que supo trabajar con el actual Presidente antes de su paso por el conglomerado América, explicó que con relación a los que no la ven y los que la ven, era muy sencillo: frente a los que la ven, es decir, aquellos que por ejemplo dicen que el dólar no está atrasado y sería suicida devaluar, en realidad piensan como piensa el mercado en su conjunto que no la ve, que piensa que las cosas que el Gobierno y el equipo económico están haciendo las hacen porque están pensando en otra cosa por hacer. O sea, que hay algo más que esto, porque de lo contrario no hay mañana.