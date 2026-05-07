Una actriz demandó a James Cameron y a Disney por el uso no autorizado de su imagen en "Avatar"

La primera película de Avatar recaudó más de u$s2.920 millones en todo el mundo y la saga se encuentra entre las franquicias cinematográficas más taquilleras de todos los tiempos.

El director James Cameron y The Walt Disney Company están siendo demandados por el uso no autorizado de la imagen de una actriz sin su conocimiento ni consentimiento.

En la demanda, difundida por el portal Variety, la actriz Q'orianka Kilcher alega que cuando tenía 14 años y acababa de aparecer como Pocahontas en la película de Terrence Malick , El Nuevo Mundo , Cameron extrajo sus rasgos faciales de una fotografía publicada y ordenó a su equipo de diseño que la utilizara como base para el personaje de Neytiri en Avatar. La demanda afirma: “La demandante nunca consintió en el uso de su imagen por parte de los demandados, ni en Avatar ni en ningún producto o promoción relacionada”.

Según la demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, la imagen de Kilcher fue reproducida en bocetos de producción, esculpida en maquetas tridimensionales, escaneada con láser para crear modelos digitales de alta resolución y distribuida entre varios proveedores de efectos visuales para conformar la imagen del personaje. Posteriormente, dicha imagen se proyectó en cines, carteles, productos de merchandising, secuelas y reestrenos sin su conocimiento ni consentimiento.

"Lo que hizo Cameron no fue inspiración, fue apropiación" , declaró Arnold P. Peter, del bufete Peter Law Group, abogado principal de Kilcher. "Tomó los rasgos biométricos faciales únicos de una niña indígena de 14 años, los procesó industrialmente y generó miles de millones de dólares en ganancias sin pedirle permiso jamás. Eso no es cine. Eso es robo".

Según la documentación presentada, Kilcher y Cameron se conocieron brevemente en un evento benéfico pocos meses después del estreno de Avatar en 2009. En dicho evento, Cameron invitó personalmente a Kilcher a su oficina. Cuando ella llegó aproximadamente una semana después, Cameron no estaba y un miembro de su equipo le obsequió a Kilcher una lámina enmarcada de un boceto que Cameron había realizado. Junto a la lámina había una nota manuscrita de Cameron que decía: "Tu belleza fue mi inspiración inicial para Neytiri. Lástima que estuvieras rodando otra película. Será para la próxima".

"Cuando recibí el boceto de Cameron, pensé que era un gesto personal, a lo sumo una vaga inspiración relacionada con el casting y mi activismo", dijo Kilcher. "Millones de personas se conmovieron con 'Avatar' porque creyeron en su mensaje, y yo fui una de ellas. Jamás imaginé que alguien en quien confiaba usaría sistemáticamente mi rostro como parte de un elaborado proceso de diseño y lo integraría en la producción sin mi conocimiento ni consentimiento. Eso traspasa una línea muy importante. Este acto es profundamente reprobable".

Según la denuncia, Kilcher se enteró de la verdad a finales del año pasado cuando una entrevista en vídeo con Cameron comenzó a circular por las redes sociales. En la entrevista, Cameron aparece frente al retrato robot de Neytiri e identifica específicamente a Kilcher: "La fuente original fue una foto del LA Times, de una joven actriz llamada Q'orianka Kilcher. En realidad es ella… la parte inferior de su rostro. Tenía un rostro muy interesante".

La demanda solicita daños compensatorios y punitivos, la devolución de las ganancias atribuibles al uso de la imagen de Kilcher, medidas cautelares y la divulgación pública correctiva.

La primera película de Avatar recaudó más de u$s2.920 millones en todo el mundo y la saga se encuentra entre las franquicias cinematográficas más taquilleras de todos los tiempos.