Así es Chat GPT-5.5 Instant, un modelo que promete menos errores y respuestas más contextualizadas + Seguir en









La nueva versión es derivada de la última actualización. Según la empresa, lograron reducir hasta 52,5% las alucinaciones en áreas como medicina, derecho y finanzas.

Archivo. OpenAI lanzó un nuevo modelo de ChatGPT.

OpenAI anunció este jueves el lanzamiento de GPT-5.5 Instant, su último modelo que promete ser más inteligente, intuitivo y con menos alucinaciones hasta la fecha.

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GPT-5.5 Instant es un modelo generalmente más inteligente y con mayor capacidad para resolver tareas cotidianas, incluyendo mejoras en el análisis de fotos e imágenes cargadas, la respuesta a preguntas relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), así como en la decisión de cuándo recurrir a la búsqueda web para ofrecer información más útil”, detalló la empresa en un comunicado oficial.

Las novedades de Chat GPT-5.5 Según detalló OpenAI, el nuevo modelo logró reducir hasta 52,5% en alucinaciones en campos específicos como medicina, derecho y finanzas. Además, también aseguraron que se disminuyó en un 37,3% las afirmaciones incorrectas en conversaciones complejas o extensas. Ambas comparaciones fueron hechas con la versión anterior, GPT-5.3.

El flamante modelo también representó un salto en distintos benchmarks:

Prueba AIME 2025 (centrada en problemas matemáticos): logró un crecimiento del 65,4% al 81.2%,

GPQA (ciencia de nivel avanzado): pasó de 78.5% a 85.6%.

MMMU-Pro (razonamiento multimodal): mejoró de 69.2% a 76.0%

CharXiv (análisis de gráficos científicos): subió de 75.0% a 81.6%. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OpenAI/status/2051709030117290481&partner=&hide_thread=false GPT-5.5 Instant is more dependable, with significant improvements in factuality, especially in domains where accuracy matters most, like medicine, law, and finance.



It’s also stronger across everyday tasks, from analyzing image uploads to answering STEM questions to knowing when… pic.twitter.com/hkKwSs5eeq — OpenAI (@OpenAI) May 5, 2026 “Con esta actualización, las respuestas del modelo son más concisas y directas sin sacrificar contenido, manteniendo la calidez y la personalidad que hacen que ChatGPT sea agradable de usar. Ofrece la misma información, a menudo con mayor utilidad que versiones anteriores, al reducir la verborrea y el formato excesivo que puede alargar innecesariamente las respuestas”, detallaron desde el equipo de desarrollo de OpenAI.

Una de las características más destacadas es que el modelo también da respuestas más concisas que su antecesor. Según los datos de la empresa, en promedio GPT-5.5 utiliza 30.2% menos palabras y 29.2% menos líneas. GPT-5.5 Instant se está implementando a partir de hoy para todos los usuarios de ChatGPT, reemplazando a GPT-5.3 Instant como modelo predeterminado y en la API como Para los usuarios de pago, GPT-5.3 Instant seguirá estando disponible durante tres meses, accesible a través de la configuración del modelo, antes de ser retirado.