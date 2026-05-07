EEUU y otros 18 miembros de la OMC acordaron no imponer aranceles al comercio electrónico

El consenso se dio a la par de no lograr un acuerdo con Brasil. Entraría en vigor en los primeros días de mayo y aplicará a las transmisiones transfronterizas de streaming y música, entre otras.

La moratoria se convirtió en un punto álgido en una cumbre en marzo, tras no lograr un consenso sobre una prórroga con Brasil.

EEUU y otros 18 países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) acordaron este jueves no imponer aranceles al comercio electrónico . La decisión surgió de un estancamiento con otros países, como Brasil , que se había opuesto a la prórroga de un acuerdo global en esta dirección. Aplicará a las transmisiones transfronterizas de streaming y música, entre otras.

Una reunión de alto nivel de la OMC durante marzo en Yaundé, Camerún , fracasó al momento de debatir sobre renovar la moratoria de larga data sobre los aranceles para el streaming y las descargas transfronterizas. Esa ocasión supuso otro revés para el papel del organismo internacional en el establecimiento de las normas comerciales mundiales.

Existe una moratoria, acordada en 1998 y renovada periódicamente desde entonces, que prohíbe los aranceles a las transmisiones electrónicas transfronterizas, como el streaming de música o películas y la descarga de software.

Los miembros de la OMC con grandes economías digitales -entre ellos EEUU, la Unión Europea (UE), Canadá y Japón - sostienen que aporta previsibilidad al comercio digital mundial y desean que se convierta en una regla permanente.

Existe una moratoria que prohíbe los aranceles a las transmisiones electrónicas transfronterizas, como el streaming de música o películas y la descarga de software.

El acuerdo entre los 19 países totales, entre los que se encuentra la Argentina, Japón, Corea del Sur, Singapur, Australia, Noruega, no tiene un período especificado de vigencia y su texto definitivo confirmó que entraría en vigor el 8 de mayo, al tiempo que expresaba su decepción por la expiración de la moratoria multilateral.



La propuesta fue presenta por EEUU y las perspectivas de salir del punto muerto en el que se encontraba con Brasil parecían escasas de cara a la reunión del Consejo General de la OMC que se celebró este miércoles en Ginebra.

La moratoria se convirtió en un punto álgido en Yaundé tras no lograr un consenso sobre la prórroga de cuatro años. Los esfuerzos diplomáticos desde entonces dieron pocos frutos, a pesar de los contactos indirectos entre Washington y Brasilia, según indicaron dos diplomáticos a Reuters.

Uno de los principales Cedears de comercio electrónico colapsó un 15%: cuáles fueron las causas

Shopify, una de las principales plataformas de comercio electrónico del mundo, presentó resultados muy sólidos en el primer trimestre, con un crecimiento que superó las expectativas. Sin embargo, la reacción de los inversores fue negativa debido a señales de desaceleración futura y presión sobre la rentabilidad, lo que ocasionó que sus acciones y Cedears colapsaran un 15% en dólares.

La compañía reportó ingresos por alrededor de u$s3.170 millones tras crecer un 34% año a año, la mejora más alta en más de cuatro años. Además, el volumen bruto de mercancías (GMV) superó los u$s100.000 millones, con un alza anual cercana al 35%, reflejando un fuerte dinamismo en la actividad de su plataforma.

El desempeño operativo también fue sólido: el flujo de caja libre alcanzó unos u$s476 millones, con un margen cercano al 15%, mientras que el ingreso operativo saltó con fuerza.