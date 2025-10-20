Los ADRs caen hasta 5,3% y el riesgo país sigue arriba de los 1.000 puntos en la recta final hacia el 26-O

Los títulos soberanos en moneda dura ya habían comenzado en rojo en el premarket de Wall Street.

Los ADRs se dan vuelta y entran en terreno rojo.

Los ADRs caen hasta 5,3% y el riesgo país sigue arriba de los 1.000 puntos en la recta final hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre, luego de que las pantallas se dieron vuelta , tras una apertura en verde impulsada por el anuncio del Banco Central (BCRA) para avanzar en un swap de monedas por hasta u$s20.000 millones con el Tesoro de EEUU.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los bonos soberanos caen de forma generalizada tras una apertura positiva de los mercados de hasta el 2,5%, luego del comunicado del BCRA.

Desde el equipo de Research de Puente, destacaron que el anuncio del swap "es más que simbólico", ya que "se concreta el acuerdo previo a las elecciones y se disipan las dudas de que era condicional a su resultado" .

No obstante, se espera que la presión sobre el tipo de cambio se mantenga durante toda la semana a raíz de la demanda por cobertura cambiaria , que persistirá pese a cualquier tipo de cambio dentro de la banda y cualquier nivel de tasas de interés hasta los comicios.

Por su parte, Auxtin Maquieyra , de Sailing Inversiones remarcó que, con el swap, la autoridad monetaria "cuenta con un poder de fuego considerable para enfrentar eventuales corridas y defender el techo de la banda cambiaria".

No obstante, entiende que la volatilidad continuará elevada, ya que "el principal factor que explica el nerviosismo actual no es externo sino político".

En ese contexto, el riesgo país se sostiene en torno a los 1.000 puntos básicos, luego de que el último dato del riesgo país (EMBI, elaborado por J.P. Morgan) mostrara un valor de 1.089 puntos básicos al pasado viernes 20.

ADRs y S&P Merval

Por el lado de la renta variable, los ADRs pierden hasta un 5,3% de la mano de Pampa Energía, seguido por Grupo Supervielle (-4,3%) y Edenor (+4,2%).

Por su parte, el S&P Merval cae 1,2% a 1.965.438,580 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hace un 3,1% a 1.248,61 puntos.

Los papeles operan con mayoría de bajas, las principales caídas son de Pampa Energía (-3,8%); Edenor (-3,2%) e YPF (-2,6%). A contramano, Aluar gana un 3,6%.

El economista Gustavo Ber señaló que "los activos domésticos se inclinan por un tono más cauto", al tiempo que los operadores siguen tachando ruedas en la recta final hacia el 26-O, con la atención centrada en el nivel de respaldo que obtendrá el oficialismo.