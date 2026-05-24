Gran actuación de Nicolás Varrone en la Fórmula 2 Championship: terminó séptimo y logró récord de vuelta

El piloto argentino tuvo su mejor actuación en una carrera principal de la competencia: remontó desde el 12° puesto y construyó una sólida remontada.

El piloto argentino Nicolás Varrone consiguió este domingo el séptimo puesto en la carrera principal de la FIA Fórmula 2 Championship durante el Gran Premio de Canadá y volvió a sumar puntos en la categoría, en una actuación que además incluyó el récord de vuelta de la competencia en el circuito Circuit Gilles Villeneuve, en Montreal.

El piloto del equipo Van Amersfoort Racing largó desde la duodécima posición y construyó una sólida remontada en una carrera marcada por incidentes , cambios de estrategia y múltiples neutralizaciones. Varrone registró además la vuelta más rápida con un tiempo de 1:24.394 , confirmando el gran ritmo que había mostrado durante todo el fin de semana canadiense.

La actuación representó el mejor resultado del argentino en una carrera principal desde su llegada a la Fórmula 2 y le permitió cerrar un fin de semana positivo luego de una clasificación en la que había terminado 12°, pese a haber llegado a liderar momentáneamente la sesión.

El piloto argentino tuvo su mejor actuación en una carrera principal de Fórmula 2: remontó desde el 12° puesto y construyó una sólida remontada.

La carrera estuvo interrumpida en varias oportunidades por el Auto de Seguridad y la primera fue cuando quien era líder, Laurens Van Hoepen, chocó contra el Muro de los Campeones.

Varrone llegó a estar en el segundo puesto, beneficiado por quedarse en pista mientras los autos de adelante iban ingresando a cambiar los neumáticos. El piloto argentino, quien en la largada perdió una colocación, paró a cambiar los súper blando en la vuelta 10 y se reincorporó en la posición 16, desde la que comenzó a avanzar hasta finalizar en la octava posición en la que vio la bandera a cuadros.

Varrone logró ganar una posición debido a la sanción de 10 segundos que sufrió el paraguayo Joshua Duerksen y así pudo terminar el fin de semana con una sonrisa después de penalización que le impidió sumar en la jornada del sábado, en la carrera Sprint.

En la Sprint, Varrone largó décimo y remontó hasta el séptimo lugar, pero en la vuelta fue penalización por estar fuera de su posición en la vuelta previa en la línea del Safety Car: Alex Dunne (Rodin Motorsport) quedó por delante pese a que largaba detrás, aunque fue sancionado el argentino, que terminó 16ª.

En Montreal, además, Varrone mostró competitividad desde el inicio: había sido cuarto en las prácticas libres y estuvo cerca de pelear por la pole position antes de que dos banderas rojas complicaran el cierre de la qualy.

De esta manera, el piloto oriundo de Ingeniero Maschwitz continúa consolidándose en la antesala de la Formula One y mantiene viva la ilusión del automovilismo argentino en el plano internacional.