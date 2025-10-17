Los ADRs operan en rojo y los bonos no levantan cabeza en un mercado volátil a días de las elecciones

La volatilidad sigue instalada. La city se mantiene pendiente a las novedades que puedan venir desde EEUU, en medio del salvataje del gobierno de Donald Trump.

Se espera que el índice que elabora JP Morgan se consolide por encima de 1.000 puntos.

En una semana marcada por una presión cambiaria sostenida a pesar de la intervención del Tesoro de EEUU, los bonos en dólares operan con mayoría de bajas en el mercado local , mientras que el riesgo país vuelve a ubicarse por encima de los 1.000 puntos . En tanto, los ADRs de empresas argentinas operan en rojo en Wall Street .

Los inversores siguen a la espera de novedades sobre salvataje financiero de EEUU y anuncios vinculados al acuerdo comercial con el gobierno de Donald Trump .

"Cuando un post en X o una declaración puede hacer que los bonos suban o bajen 10% o 20%, en lo inmediato no tiene mucho sentido detenerse a analizar los fundamentos macroeconómicos. Al menos hasta el lunes 27 de octubre, hay que operar 'esperando el próximo tuit'" , reconocieron desde la consultora 1816 en su último informe.

En este sentido, el embajador norteamericano en la Argentina, Peter Lamelas , adelantó vía X, (ex Twitter) : "Pronto tendremos grandes noticias que fortalecerán aún más la alianza económica entre Argentina y Estados Unidos".

Poco después, el secretario del Tesoro, Scott Bessent , confirmó también en X que el organismo intervino ayer para contener el dólar oficial y financiero .

Bonos y riesgo país

Los bonos soberanos globales operan con caídas del 0,25% promedio en la preapertura de EEUU. De momento, el riesgo país se consolida por encima de los 1.000 puntos básicos y tras las caídas en los títulos argentinos este jueves, se espera que el índice que elabora JP Morgan se consolide por encima de esa cifra.

Ayer, los títulos en dólares, que llegaron a escalar hasta 1% en la rueda, cedieron hasta 2%, encabezados por el Global 2041 y el Bonar 2035, seguido por el Bonar 2038 (-1,7%).

Adrs y Merval

Los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Wall Street operan de manera mixta en preapertura. Por el lado de las caídas, son encabezadas por Irsa (-1,8%), seguido de Edenor (-1,7%) y Loma Negra (-1,7%). En el otro extremo, avanzan los papeles de Cresud (+2,4%) y Grupo Financiero Galicia (+1,6%).

A su vez, S&P Merval aún no registra operaciones importantes. En lo que va del mes, el índice líder de la bolsa local anota incrementos de 8,8% en su medición en pesos y 12,5% en su medición en dólares.