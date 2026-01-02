El Gobierno autorizó el ingreso de 53 pesqueros chinos a la ZEE por un temporal en el Atlántico Sur

Las embarcaciones, dedicadas a la captura de calamar y que operaban más allá de la milla 201, recibieron permiso transitorio para guarecerse de condiciones meteorológicas extremas. Armada y Prefectura desplegaron un operativo conjunto para garantizar el “paso inocente” y prevenir la pesca ilegal dentro de aguas argentinas.

Pesqueros chinos: el Gobierno habilitó su ingreso a la ZEE para resguardo climático.

La embajada de la República Popular de China solicitó un permiso que comprende a 53 navíos dedicados a la captura de calamar illex para guarecerse del clima extremo en aguas de jurisdicción nacional. Las naves estaban operando en aguas internacionales más allá de la denominada “milla 201”.

El Gobierno dio su autorización a medio centenar de pesqueros chinos y buscarán abrigo dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) donde las condiciones hidrometeorológicas extremas que afectan la alta mar son más amigables a la navegación.

Los buques chinos pidieron refugio debido a un “Aviso de Temporal” que emitió el Servicio Meteorológico Nacional , con una alerta sobre vientos de hasta 50 nudos (más de 100 kilómetros por hora) y olas de cinco metros de altura.

Las tormentas severas en el Atlántico Sur afectan la navegación segura y ponen en riesgo la vida de las tripulaciones, ante estos casos excepcionales la práctica internacional con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) es autorizar un ingreso controlado y transitorio a aguas soberanas.

Se trata de una forma de “paso inocente” pero sin actividad extractiva además las autoridades marítimas exigen a los pesqueros: apagar luces de pesca , trincar (fijar) artes de pesca y mantener el AIS (sistema de identificación automática) activo, entre otras disposiciones de rigor.

No es la primera vez que el gigante asiático pide refugio para sus pesqueros, situaciones similares ocurrieron en marzo de 2024 y en junio de 2025.

En la actualidad según estimaciones del Comando Conjunto Marítimo se está en el pico de arribo de flotas extranjeras atraídas por el calamar contabilizando cerca de 400 pesqueros por fuera de las 200 millas náuticas frente a la Patagonia.

El escenario exige el esfuerzo y coordinación de recursos; medios y personal; que aporta la Armada y la Prefectura para garantizar el férreo control y bloquear la pesca “de oportunidad” dentro de la ZEE mientras los buques extranjeros autorizados se encuentren a reparo en la zona marítima nacional.

Además de la prohibición de pescar rige la de no efectuar prospecciones o investigaciones para determinar presencia y locación de cardúmenes.

La planificación de las misiones de supervisión y control de la flota pesaquera en resguardo climático se ejecuta a través del Comando Conjunto Marítimo a cargo del capitán de navío Santiago Villemur y la Dirección de Tráfico Marítimo, Fluvial y Lacustre de la Prefectura Naval que gestiona el prefecto general Carlos Villarreal.

El Comando Conjunto Marítimo lleva adelante en la actualidad la operación Mare Nostrum VI de vigilancia y control en el Atlántico sur con el patrullero oceánico ARA “Almirante Storni” y una aeronave P-3 Orion de la Aviación Naval.

Armada y Prefectura cooperan con medios navales y aéreos

La permanencia prevista de los pesqueros chinos en jurisdicción marítima argentina es de cuatro días; según evolucione la meteorología; y se estima que retornarán a aguas internacionales a partir del 4 de enero.

En ese lapso la Armada y la Prefectura desplegarán sus medios navales y aéreos con el objetivo de monitorear la actividad de los pesqueros autorizados a resguardarse del mal tiempo.

Se registra la posición, seguimiento de derrota, vigilancia aérea y otros datos para determinar que la cinemática de cada uno sea la de una navegación de seguridad y no de un patrón coincidente con actividades de pesca.

Es el tipo de operación que requiere el empleo del binomio patrullero oceánico y helicóptero embarcado.

La Armada dispone de 4 patrulleros adquiridos a Francia por diseño operan con un helicóptero embarcado para incrementar su capacidad de vigilancia y proyección de personal en caso de operaciones de registro y captura de pesqueros ilegales o despliegue de fuerzas especiales.

El decreto 924/2025, publicado el 26 de diciembre pasado autorizó la toma de un crédito por 71,6 millones de euros con Crédit Agricole Corporate para la adquisición de 4 helicópteros livianos Leonardo AW109 que serán destinados a esos navíos.

Es un bimotor que puede ser configurado para cumplir con diversas funciones desde la vigilancia marítima, inteligencia electrónica hasta ayuda médica en emergencias.

La descripción del fabricante detalla que posee un piloto automático de cuatro ejes, hace posibles operaciones de rescate nocturno y facilita todas las operaciones de vuelo estacionario, en un rescate o el despliegue de personal en embarcaciones objetivo de registro

La oferta del grupo Leonardo prevé una financiación garantizada a través de SACE, la agencia italiana de crédito a la exportación, del 100 por ciento de la compra a pagar en 10 años con 2 de gracia.

Con la resolución del contrato financiero a la firma del ministro Luis Caputo se pondrá en marcha el cronograma de entregas que prevé en un escenario optimista dos máquinas en 2026 y las restantes en 2027.

Los pagos comenzarán a los dos años de estampada la firma del contrato. Sólo procede un anticipo, habitual en este tipo de operación, que ronda los 5 millones de dólares contemplados también en la financiación.

La agenda de entrega puede variar drásticamente si se demora el trámite ya que es un producto con fuerte demanda internacional por su adaptación tanto al mercado militar como el uso civil.