Maximiliano Pullaro anticipó que todavía no traerá al país los u$s800 millones de deuda captados en EEUU

El gobernador de Santa Fe aseguró que el dinero ingresará conforme avancen los certificados de obra para los diversos proyectos que planea financiar. Contrapunto con Nación, que buscaba liquidar el monto.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , anticipó que no liquidará de inmediato los u$s800 millones en concepto de deuda que captó en los EEUU , contrario a lo que pretende el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo . " A los dólares los tenemos afuera y los vamos a ir trayendo de a poco" , comentó el mandatario radical.

Pullaro admitió que habilitará el dinero conforme se aprueben los certificados de obra para los distintos proyectos de infraestructura en los que pretende avanzar con la cifra. Al respecto, comentó que " n o hay presión que valga", en referencia a las intención de Caputo de que Santa Fe trajera las divisas en un solo movimiento.

"A los dólares los tenemos afuera y los vamos a ir trayendo de a poco, en función de los certificados de obras, no para gastos corrientes. Nación pretendía que los traigamos ya", explicó el mandamás litoraleño en una entrevista con Cadena 3 Rosario.

En esa línea, comentó que " es muy difícil encajarlos con lo que va aumentando el dólar. Yo apoyo mucho al Gobierno nacional en lo que entiendo que está bien y en una Argentina que está acomodando sus finanzas y que se está abriendo al mundo".

No obstante, aclaró: "Mi responsabilidad es defender los recursos de Santa Fe y ahí no hay presión que pueda existir sobre mí y sobre el gobierno, porque nosotros sabemos muy bien qué es lo que tenemos que hacer, que es cuidar a los santafesinos".

A comienzos de diciembre, Santa Fe colocó deuda con inversores internacionales por u$s800 millones, a un plazo de nueve años y una tasa de interés anual del 8,1%. Es el segundo distrito que consigue financiamiento en dólares tras las elecciones legislativas, ya que hace previamente la Ciudad de Buenos Aires había hecho lo propio.

A través de un comunicado oficial, la provincia informó que se recibieron ofertas por u$s1.800 millones de más de 111 grandes inversores internacionales y más de 1200 minoristas. Esto significa que una importante porción de las ofertas se dejaron afuera, con el objetivo de lograr una tasa más accesible.

olivares-pullaro.png El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, junto al gobernador Maximiliano Pullaro.

Además, ese monto incluyó una oferta local por u$s350 millones realizada por más de 800 inversores bancarios, institucionales y minoristas de Argentina. "Esto es una fuerte señal de apuesta de los argentinos por la Provincia de Santa Fe", remarcó el gobierno provincial.

"Hay dos cuestiones a destacar: la excelente calidad del crédito de la Provincia de Santa Fe en el mercado internacional y otra muestra de la vuelta de Argentina al mercado financiero internacional", agregó.

Por su parte, el ministro de Economía, Pablo Olivares, calificó esta rueda como "un día histórico" y destacó que “los inversores internacionales valoraron la solidez fiscal del Estado santafesino, su bajo nivel de endeudamiento, la gestión ordenada y transparente de las cuentas públicas".