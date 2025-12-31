Los ADRs operan a la baja en la última jornada de 2025 y sin referencia local

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street bajan de manera generalizada sin una referencia en el Merval.

En el segmento de renta fija, ayer los títulos soberanos en dólares finalizaron dispares.

Sin operaciones locales por el asueto bancario, las acciones argentinas que cotizan en la bolsa norteamericana vía ADRs anotan bajas generalizadas , exceptuando algunos casos puntuales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los ADRs con mayores bajas son IRSA , con un descenso de 1,62%, seguido de CRESUD , Grupo Supervielle y el Grupo Financiero Galicia , con retrocesos de -1,62%,-1,34% y -0,93%.

Además, las empresas argentinas que cotizan de manera directa en Wall Street , como Mercado Libre y Bioceres , también bajan, con caídas de 0,30% y 1,15%, respectivamente.

Del lado opuesto, los únicos ADRs que suben en las últimas jornadas del año son YPF (+0,17%), Transportadora de Gas (+0,16%), Central Puerto (+0,63%) y Telecom Argentina (+1,26%).

Ayer, el Merval cayó 1,6% en pesos a 3.051.616,77 puntos, mientras que la contraparte en dólares descendió 1% hasta a 2.007,60 puntos. En el año, el referencial subió 20,4% en moneda local, pero en moneda dura se depreció 6% , debido a que el dólar CCL creció en mayor medida.

El riesgo país ayer cerró en su nivel más bajo en el año.

En el segmento de renta fija, los títulos soberanos en dólares finalizaron dispares. Entre las caídas resaltan las del Bonar AL29 (-0,9%) y el Global GD29 (-0,6%), mientras que las subas son encabezadas por el Global GD38 (+0,9%) y el Bonar AL30 (+0,6%).

El último dato disponible para el riesgo país mostraba un valor en torno a los 571 puntos básicos, idéntico al registro del pasado lunes.

Respecto de fines de 2025, el referencial cedió 64 unidades, aunque vale recordar que en septiembre llegó a alcanzar un pico de 1.456, en medio de las dudas sobre la sostenibilidad del esquema cambiario y las posibilidades electorales del oficialismo.