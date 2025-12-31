Sin operaciones locales por el asueto bancario, las acciones argentinas que cotizan en la bolsa norteamericana vía ADRs anotan bajas generalizadas, exceptuando algunos casos puntuales.
Los ADRs operan a la baja en la última jornada de 2025 y sin referencia local
Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street bajan de manera generalizada sin una referencia en el Merval.
-
Cedears: estas fueron las tres acciones globales que "arrasaron" con el mercado en 2025
-
Los expertos de Wall Street esperan que Amazon se dispare hasta un 50% en 2026: las razones
Los ADRs con mayores bajas son IRSA, con un descenso de 1,62%, seguido de CRESUD, Grupo Supervielle y el Grupo Financiero Galicia, con retrocesos de -1,62%,-1,34% y -0,93%.
Además, las empresas argentinas que cotizan de manera directa en Wall Street, como Mercado Libre y Bioceres, también bajan, con caídas de 0,30% y 1,15%, respectivamente.
Del lado opuesto, los únicos ADRs que suben en las últimas jornadas del año son YPF (+0,17%), Transportadora de Gas (+0,16%), Central Puerto (+0,63%) y Telecom Argentina (+1,26%).
Merval, bonos y riesgo país
Ayer, el Merval cayó 1,6% en pesos a 3.051.616,77 puntos, mientras que la contraparte en dólares descendió 1% hasta a 2.007,60 puntos. En el año, el referencial subió 20,4% en moneda local, pero en moneda dura se depreció 6%, debido a que el dólar CCL creció en mayor medida.
En el segmento de renta fija, los títulos soberanos en dólares finalizaron dispares. Entre las caídas resaltan las del Bonar AL29 (-0,9%) y el Global GD29 (-0,6%), mientras que las subas son encabezadas por el Global GD38 (+0,9%) y el Bonar AL30 (+0,6%).
El último dato disponible para el riesgo país mostraba un valor en torno a los 571 puntos básicos, idéntico al registro del pasado lunes.
Respecto de fines de 2025, el referencial cedió 64 unidades, aunque vale recordar que en septiembre llegó a alcanzar un pico de 1.456, en medio de las dudas sobre la sostenibilidad del esquema cambiario y las posibilidades electorales del oficialismo.
- Temas
- Acciones
Dejá tu comentario