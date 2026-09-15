Morgan Stanley endurece su postura y proyecta dos subas de tasas de la Fed y una del BCE

Se espera que el ciclo de ajustes recomience esta misma semana en EEUU, marcando el debut restrictivo de la conducción de la Fed. El organismo justifica sus proyecciones por una inflación que no cede.

Morgan Stanley prevé dos subidas de tasas de la Fed y una del BCE este año.

Morgan Stanley se alineó al consenso de los gigantes de Wall Street al endurecer sus proyecciones monetarias: ahora prevé nuevos incrementos en las tasas de interés tanto de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo durante el año , empujado por una inflación que no da señales de ceder.

Estas previsiones se conocen en la antesala de las decisiones de política monetaria que tomarán esta semana la Reserva Federal y el Banco de Japón, a solo días de que el BCE reanudara su ciclo de ajuste monetario, un marco que mantiene la atención de los mercados globales concentrada en el rumbo de las tasas de interés.

Tras conocerse cifras de inflación superiores a las estimadas, Morgan Stanley proyecta que la Fed subirá la tasa clave en 25 puntos básicos en la reunión de este 15 y 16 de septiembre , complementada con un ajuste adicional de la misma magnitud en diciembre.

En una nota publicada este lunes, la agencia de valores señaló que el proceso de desinflación ha sido "más lento y menos convincente" de lo que requerirían las autoridades de la Reserva Federal, un diagnóstico que la llevó a proyectar dos subidas de tasas en lo que resta del año.

El análisis proyecta que la Fed mantendrá un tono de mayor endurecimiento en sus próximos comunicados y solo pausará la suba de tasas una vez que se verifique una moderación sostenida de la inflación.

La agencia de valores indicó que "vemos argumentos tanto a favor de una subida como de mantener las tasas, pero los indicios de efectos de segunda ronda derivados de los precios de la energía, la fuerte demanda vinculada a la inversión en inteligencia artificial, una tasa neutral que posiblemente sea temporalmente más alta y las preocupaciones sobre la credibilidad hacen que el balance de riesgos apunte ahora hacia una política algo más restrictiva".

De la cautela a la realidad

Desde que asumió al frente de la Fed en mayo, Kevin Warsh ha evitado dar pistas concretas sobre la trayectoria que seguirán los tipos de interés en Estados Unidos.

Las decisiones de política monetaria de Fed y BCE concentran la atención global. Foto: White House

Pese a la cautela oficial, el mercado da por hecho un giro restrictivo. Con la inflación fuera de meta, el barril de crudo superando los u$s100 y las cotizaciones financieras alineadas en torno a un alza de tasas, los inversores prevén que el encuentro de esta semana marque la primera subida de tipos del nuevo mandato.

En Europa, Morgan Stanley recalibró sus proyecciones sobre el BCE al incorporar un incremento adicional de 25 puntos básicos en diciembre, ajuste que llevará la tasa de depósito al 2.75% y dejará sin efecto su diagnóstico previo, según el cual el ciclo de endurecimiento del organismo ya había concluido.

Apoyándose en la solidez de la economía europea y el alza del crudo, la firma financiera incorporó una nueva subida de tipos del BCE para este diciembre. En paralelo, postergó el giro expansivo y estimó que el organismo aplicará un solo recorte de tasas a lo largo de 2027, pautado para el cierre de ese año.