El Banco Provincia colocó deuda por u$s74 millones, entre un bono en pesos TAMAR y otro denominado en dólar MEP + Agregar ámbito en









La banca pública bonaerense captó $60.798 millones en un bono en pesos ajustable a la tasa TAMAR + 4,25% y otros u$s33,6 millones en un título dólar MEP con una tasa fija del 5,75%.

El Banco Provincia ya consiguió más de u$s170 millones en el mercado de capitales durante 2026. Créditos: Banco Provincia

El Banco Provincia (Bapro) colocó este lunes deuda por el equivalente a casi u$s74 millones. Lo hizo a través de un bono en pesos ajustable por la tasa de los plazos fijos mayoristas TAMAR + 4,25% y otro título denominado en dólar MEP, a una tasa fija en moneda dura del 5,75%.

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Exactamente, la entidad que conduce Juan Cuattromo captó el equivalente a u$s73.859.195 entre las clases VII y VIII. De este modo, destacaron la consolidación de su "estrategia de diversificación de fondeo y su presencia como emisor en el mercado local".

En conjunto, la operación recibió 544 órdenes. La Clase VII, denominada en pesos (TAMAR) y con plazo de 12 meses, alcanzó un monto adjudicado de $60.798 millones. Por su parte, la Clase VIII, denominada en dólares estadounidenses (dólar MEP) y con plazo de 24 meses, captó u$s33,6 millones.

Vale remarcar que el atractivo de este último bono dólar MEP es que tiene cotización tanto en pesos como en dólares, por lo cual su tenedor, en caso de querer venderlo, puede elegir en qué moneda hacerlo.

El Banco Provincia incrementó fuerte su financiamiento en 2026 y busca volcar los fondos hacia crédito para empresas y familias Esta fue la segunda colocación de títulos de deuda de Banco Provincia durante 2026. Con ambas emisiones, la institución obtuvo en 2026 financiamiento por el equivalente a más de u$s170 millones, frente a aproximadamente u$s64 millones emitidos durante 2025, lo que representa un incremento cercano al 170% interanual.

"De esta manera, Banco Provincia amplía sus fuentes tradicionales de financiamiento y accede a fondeo de más largo plazo. Los recursos obtenidos a través del mercado de capitales contribuyen a sostener la oferta de crédito para empresas, pymes, emprendimientos y préstamo para consumo de las familias bonaerenses, fortaleciendo el rol de la banca pública como motor de la actividad económica", resaltó el comunicado oficial. Ambos instrumentos cuentan con calificaciones de riesgo otorgadas por Fix SCR: A1+ (arg) para la clase en pesos y AA (arg) para la clase en dólares. "El resultado de la colocación ratifica la confianza del mercado en Banco Provincia y en su estrategia de obtener recursos de mediano plazo a través del mercado de capitales para transformarlos en financiamiento para la economía real", concluyó el Bapro.