Bitcoin cae bajo los u$s77.000, mientras la Ley Clarity enfrenta una votación clave en el Senado

El mercado cripto opera a la baja ante un cóctel de presiones de los mercados financieros tradicionales. En paralelo, el Senado vota si avanza con la legislación cripto más esperada del año.

Bitcoin (BTC) cede un 1% este martes y cotiza en torno a los u$s76.800, mientras que Ethereum (ETH) pierde un 2% y se aleja de los u$s2.500. El resto de las altcoins también opera a la baja con moderación, con descensos algo más pronunciados en Dogecoin (DOGE) y subidas llamativas en tokens como Stellar (XLM) y Uniswap (UNI) .

Las caídas llegan en una jornada cargada de factores de riesgo que convergen simultáneamente: la votación en el Senado sobre la Ley Clarity , la escalada del petróleo, los rendimientos de los bonos en máximos de casi dos décadas y el inicio de la reunión de dos días de la Reserva Federal (Fed) .

El proyecto de ley de estructura de mercados de activos digitales enfrenta hoy en el Senado una votación de procedimiento que requiere 60 votos para avanzar, un umbral que excede el bloque republicano y obliga a sumar respaldo demócrata.

Según distintos medios norteamericanos, los senadores del partido demócrata siguen reclamando modificaciones al texto, pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump , habría aceptado una serie de disposiciones éticas sobre la tenencia de activos digitales por parte de funcionarios públicos.

La iniciativa distribuiría la supervisión del mercado cripto entre la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) . Sus defensores sostienen que su aprobación reduciría de forma significativa la incertidumbre regulatoria que pesa sobre el bitcoin y el sector en general.

"La votación es un paso importante, pero solo determinará si el proyecto puede avanzar al debate en el pleno del Senado", explicó la Country Manager de Bitget en Argentina, Carolina Gama.

"No se trata de una votación final, y la legislación todavía tendría que ser aprobada por el Senado, armonizada con la versión de la Cámara de Representantes y enviada al presidente antes de convertirse en ley", agregó.

La Fed sube la tasa, petróleo en máximos y bonos en rojo

El contexto macroeconómico suma presión adicional. El crudo Brent supera los u$s107 por barril, en una escalada que aviva las expectativas de inflación y complica el margen de acción de los bancos centrales.

Los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años marcaron su nivel más alto desde 2007, una señal de que el mercado anticipa un ciclo monetario más restrictivo y prolongado de lo que se estimaba hace apenas semanas.

Todo ello en el día en que arranca la reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), el organismo dentro de la Fed que decide si subir o no la tasa de interés. Según la herramienta FedWatch de CME, la probabilidad de una suba supera el 80%, y el mercado da prácticamente por descontadas entre una y dos alzas adicionales antes de fin de año.

Las tasas más altas encarecen el costo de oportunidad de mantener activos sin rendimiento como Bitcoin y tienden a presionar a los activos de riesgo en general.