Presupuesto 2027: los tres números clave que más preocupan a los mercados

El Poder Ejecutivo presentará su pauta de gastos e ingresos para el año próximo. El de 2026 proyectó un IPC del 10% y terminará cerca del 30%. El problema del gasto indexado.

El Gobierno presentará este martes ante la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027 , para el cual serán clave las proyecciones macroeconómicas en las que esté basado , ya que, a partir de ellas, los mercados harán sus propias estimaciones.

Tres números determinarán gran parte de la suerte económica del año próximo , sobre todo si se quiere mantener la estabilidad fiscal y mostrar cifras de superávit que mantengan tranquilos a los inversores en un escenario electoral.

El primero de ellos es la proyección de inflación para 2027 . El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) , que refleja la opinión de 40 consultoras y fundaciones, estimó un promedio del 20,6% .

Para la credibilidad de las proyecciones fiscales, este número resulta fundamental. En septiembre de 2025, cuando el presidente Javier Milei presentó el proyecto de ley para 2026, previó una inflación de 10%. La realidad es que estará unos 20 puntos por encima, lo que potenció el gasto indexado.

Se trata del sistema previsional, que se ajusta por la inflación atrasada dos meses y representa el 45% del gasto total. Ese error de cálculo obligó al Gobierno a compensar con recortes muy duros en las partidas no indexadas, como son, básicamente, las transferencias a las provincias, la obra pública, el gasto social y los salarios.

Crecimiento 2027

El otro dato en la mira de los mercados será la tasa de crecimiento proyectada. En este caso, el REM prevé un crecimiento del 2,9%. Un dato para tener en cuenta es que el acuerdo con el FMI prevé un avance del 4% del PBI en 2027.

Para 2026, el ministro Luis Caputo había proyectado un crecimiento del 5%. Eso hizo que, al ajustar las proyecciones de ingresos del Presupuesto, estas quedaran sobredimensionadas. Al suponer que se iba a crecer más, lo lógico era que la recaudación también fuera más alta.

Pero la realidad es que este año el PBI tal vez muestre una suba cercana al 2,5% o menos, y la recaudación caiga en términos reales, porque los sectores económicos que tienen mayor importancia tributaria, como la industria y el comercio, están en retroceso.

Dólar para 2027

El otro dato que mirarán los mercados es la proyección del tipo de cambio. Los consultores y economistas estiman que en diciembre de 2027 cerrará en $2.017. La duda que se plantea es si el Gobierno podrá seguir sosteniendo el atraso del tipo de cambio. Entre enero y agosto de este año, la inflación acumulada fue del 21,3%, mientras que el dólar avanzó apenas 2,6%. La diferencia entre el valor actual de $1.536 y lo que el mercado supone que debería costar en diciembre de 2027 es del 31%.





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Como el Presupuesto 2026 se aprobó con números sumamente optimistas, el Gobierno ahora está obligado a actualizar las partidas antes de que se agoten. Aun gastando menos que el año pasado en términos del PBI —sería del orden del 12% este año, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF)—, el nivel de ejecución presupuestaria al 31 de agosto es del 67,4%, 12 puntos más alto que el registrado el año pasado a esta misma altura y el mayor desde 2016, según revela un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

En otras palabras: como se calculó una inflación menor, el gasto indexado quedó subestimado, mientras que, al registrarse un crecimiento inferior al proyectado, los ingresos también están por debajo de lo previsto. Por eso, probablemente no se pueda alcanzar la meta de cumplimiento obligatorio acordada con el FMI, de $16,2 billones.