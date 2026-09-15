Los futuros de Wall Street extienden las pérdidas y los bonos del Tesoro se desploman a niveles récord + Agregar ámbito en









Las acciones estadounidenses caen en la preapertura, ya que los elevados precios del petróleo ejercieron aún más presión sobre los bonos del Tesoro, lo que llevó al rendimiento a 10 años a niveles que no se veían desde hace 19 años.

Bonos del Tesoro registran niveles récord no vistos en 19 años por petróleo. Reuters

Las bolsas mundiales caen este martes tras la ola de ventas de la sesión anterior, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU alcanzaron su nivel más alto desde 2007 en medio de la preocupación de que los precios del petróleo — firmemente por encima de los u$s100 — pudieran agravar la crisis energética.

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Los rendimientos en EEUU han subido durante el último mes, producto de que las expectativas de un aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed), una intensa emisión de deuda y preocupaciones sobre las perspectivas fiscales a largo plazo del país generaran incertidumbre entre los inversores.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global — operan con crecimientos en todos los tramos. El caso más sonado es el del Treasury a 10 años, que subió hasta cinco puntos básicos, a 5,04% el martes, superando el máximo alcanzado en 2023 y registrando su nivel más alto desde 2007.

Los operadores del mercado apuestan por un aumento de las tasas este miércoles. Además, estarán atentos a indicios de que se avecinan nuevas medidas de endurecimiento monetario, aunque al presidente de la Fed, Kevin Warsh, no le gusta dar ninguna orientación sobre la trayectoria de las tasas.

Mientras tanto, los precios del petróleo subieron, con los futuros del crudo Brent de referencia por encima de los u$s107 por barril, mientras los hutíes de Yemen, alineados con Irán, lanzaban una nueva oleada de ataques contra Arabia Saudita y se atrincheraban en posiciones en la costa occidental de Yemen, a lo largo del Mar Rojo.

Los precios del petróleo impulsan bonos del Tesoro a niveles récord: Impacto en Wall Street. Depositphotos Las claves de la jornada en los mercados globales En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,19% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,14%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,28% a la baja. En Europa, el Euro Stoxx cae 0,17%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,01% y el CAC francés cae 0,27%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido retrocede 0,34%. En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 1%, mientras que la bolsa de Shanghái cayó 0,54%. Mientras, el Kospi surcoreano corrigió 0,85% y el Nikkei 225 japonés bajó 0,01%. Se espera ampliamente que el Banco de Japón (BoJ) suba su tasa de interés en 25 puntos básicos, hasta el 1,25 %, al término de su reunión de dos días el viernes, y que dé señales de un mayor endurecimiento monetario en el futuro. Los responsables de la política monetaria buscan fortalecer el yen después de que la intervención ayudara a alejar a la moneda de su mínimo de 40 años.