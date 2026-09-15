Avanza la mayor salida a bolsa de la historia de África: prevén u$s23.000 millones para una empresa nigeriana

La refinería de petróleo de Aliko Dangote aspira a ser la mayor de África, proyectando un incremento de u$s23.000 millones. La operación, denominada "OPV para el pueblo", busca la participación de pequeños ahorradores nigerianos, especialmente jóvenes.

La refinería de petróleo de Aliko Dangote aspira a ser la mayor de África, proyectando un incremento de u$s23.000 millones en su fortuna.

El empresario nigeriano Aliko Dangote, considerado el hombre más rico de África, se encamina a marcar un hito en los mercados emergentes con una operación que podría incrementar su patrimonio en u$s23.000 millones, gracias a la salida a bolsa de su gigantesca refinería de petróleo.

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De concretarse la operación según las estimaciones del mercado, su fortuna pasaría de unos u$s35.000 millones a rozar los u$s60.000 millones.

La operación afecta a Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals y aspira a convertirse en el mayor estreno bursátil realizado hasta ahora en África .

El salto a la cotización en bolsa marca un nuevo capítulo para el empresario, quien construyó la base de su imperio sobre los negocios del cemento y el azúcar, y encuentra hoy en el sector energético uno de sus principales motores de crecimiento.

Dangote bautizó la operación como "una OPV para el pueblo". El objetivo radica en incorporar a pequeños ahorradores nigerianos, especialmente jóvenes, utilizando bancos y plataformas fintech para facilitar su participación.

La refinería de petróleo de Aliko Dangote aspira a ser la mayor de África, proyectando un incremento de u$s23.000 millones en su fortuna.

La inversión mínima se fijó en 10 acciones por un total de 5.250 nairas, una cantidad equivalente a unas tres libras. El periodo habilitado para adquirir títulos se prolongará durante un mes y finalizará el próximo 13 de octubre. De esta manera, con un monto tan accesible, esperan en la refinería que tenga un gran éxito la colocación de acciones.

Si la colocación alcanza la suscripción prevista, la valuación de la refinería podría ubicarse en torno a los 65,22 billones de nairas (aproximadamente 36.500 millones de libras). Para Dangote, de 69 años, este escenario implicaría incrementar su fortuna personal en cerca de dos tercios.

La hegemonía de su conglomerado en diversos sectores estratégicos de Nigeria no estuvo exenta de controversias. Ha generado críticas sobre la cercanía entre los negocios de Dangote y el poder político nigeriano.

La operación, denominada "OPV para el pueblo", busca la participación de pequeños ahorradores nigerianos, especialmente jóvenes, con una inversión mínima accesible.

El empresario rechazó esas acusaciones defendiendo su inversión en el país: "Hemos elegido construir aquí, emplear aquí, producir aquí. No usemos el grito del monopolio para frenar el crecimiento. Nadie está impedido de invertir".

De un préstamo familiar a un imperio industrial

El origen de su trayectoria empresarial se remonta a finales de la década de 1970, cuando Dangote puso en marcha su primer negocio gracias a un préstamo de su abuelo materno. El fundador pertenecía a los Dantata, una de las familias históricamente más acaudaladas de África Occidental.

Décadas después, sus intereses abarcan numerosos sectores estratégicos y su desembarco en el petróleo ha transformado incluso el mercado energético nigeriano. La refinería Dangote costó unos u$s20.000 millones y comenzó a operar en las afueras de Lagos en 2024.

Hasta la puesta en marcha del complejo, Nigeria padecía una histórica paradoja: a pesar de ser uno de los principales productores de crudo del continente, dependía de la importación para abastecer la mayor parte del combustible refinado que consumía. La entrada en operaciones de la nueva planta comenzó a revertir esa ecuación, transformando al país en un exportador neto de derivados del petróleo.

La escala operativa del megaproyecto alcanza hoy los 700.000 barriles de crudo al día. Sin embargo, las metas trazadas por el grupo empresarial apuntan a duplicar su volumen de refinación hacia fines de esta década, consolidando su peso en la oferta global.

Cabe destacar que la tensión internacional sobre el mercado energético también aumentó el valor estratégico de este tipo de instalaciones, con el Brent llegando a tocar los u$s108 por barril.

Un imperio de 100.000 millones de dólares

La hoja de ruta del empresario no se agota en el mercado doméstico. Con la mirada puesta en toda la región, Dangote proyecta consolidar un gran conglomerado de u$s100.000 millones cuyo eje articulador combinará la industria pesada, los activos energéticos y los proyectos de infraestructura a escala continental.

Entre los proyectos contemplados figura un complejo energético de u$s17.000 millones en Lamu, Kenia, que también tendría capacidad para procesar 700.000 barriles diarios.

El megaproyecto de u$s20.000 millones posiciona a Nigeria como exportador neto de derivados del petróleo, revirtiendo su histórica dependencia de importaciones.

"Nosotros, como nigerianos y africanos, debemos ser valientes y liderar el cambio para desarrollar nuestras economías", señaló Dangote durante la ceremonia de la OPV celebrada en Lagos el 7 de septiembre.

Agregó que África necesita situarse en posición de "negociar y salir con los términos que merecemos, no con los términos que nos dan".

El banquero y multimillonario nigeriano Tony Elumelu definió el alcance de la operación como "un momento histórico para Nigeria y un gran hito para África".