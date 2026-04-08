Morgan Stanley ve señales de piso en el S&P 500 y recomienda rotar hacia dos sectores clave + Seguir en









Con valuaciones más bajas, sentimiento negativo y ganancias firmes, el banco identifica una oportunidad para reposicionar carteras hacia sectores cíclicos y temáticas vinculadas a la inteligencia artificial.

El banco también tiene una visión positiva sobre la IA.

El S&P 500 podría estar comenzando a formar un piso, en un contexto marcado por la compresión de valuaciones, un sentimiento de mercado todavía negativo y resultados corporativos que continúan mostrando solidez. Así lo señala un informe reciente de Morgan Stanley, que propone aprovechar este escenario para ajustar el posicionamiento de las carteras.

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Según la entidad, las condiciones actuales abren una ventana para incrementar la exposición a sectores cíclicos y a compañías de crecimiento de calidad. Dentro del universo cíclico, el banco destaca especialmente a las entidades financieras, que combinan valuaciones más atractivas con perspectivas de utilidades que se mantienen resilientes.

Por qué los bancos pueden ser una oportunidad El informe subraya que las acciones bancarias han sido castigadas en medio de temores vinculados a la disrupción de la inteligencia artificial y al avance del crédito privado. Sin embargo, Morgan Stanley considera que estos riesgos se encuentran sobredimensionados, lo que mejora el atractivo relativo del sector.

En paralelo, el banco identifica oportunidades en el segmento de crecimiento de calidad, particularmente entre los grandes proveedores de infraestructura tecnológica —los denominados hiperescaladores— y, en términos más amplios, el grupo conocido como las “7 Magníficas”.

De acuerdo con el análisis, estas compañías cotizan actualmente con múltiplos cercanos a los del sector de consumo básico, en torno a 24 veces ganancias frente a 22 veces de ese segmento defensivo. No obstante, presentan un crecimiento esperado de utilidades que más que triplica al de esas empresas, lo que refuerza su potencial.

argentina eeuu morgan Para Morgan Stanley, el riesgo bancario está sobreestimado Imagen creada con IA Estrategias temáticas: dónde ve valor el mercado Más allá de la asignación sectorial, Morgan Stanley también pone el foco en estrategias temáticas que vienen superando al S&P 500 tanto en 2026 como durante 2025. En este marco, sugiere un enfoque selectivo hacia áreas con alto potencial de generación de retornos. Entre ellas, destaca al sector de defensa y diversas verticales vinculadas a la salud, como la convergencia entre inteligencia artificial y medicina, el envejecimiento poblacional y el denominado ecosistema de la “diabesidad”. Asimismo, el banco mantiene una visión positiva sobre compañías que incorporan inteligencia artificial en sus procesos y cuentan con ventajas competitivas claras, como barreras de entrada elevadas o fuerte poder de fijación de precios. En línea con esta tendencia, el informe resalta el atractivo de la infraestructura asociada a la inteligencia artificial, incluyendo el desarrollo energético y de redes eléctricas necesarias para sostener su expansión. Como temática emergente, también menciona el avance de los robots humanoides. En conjunto, la estrategia combina una lectura de corto plazo —con un mercado que comenzaría a estabilizarse— con una selección de sectores y tendencias estructurales que, según Morgan Stanley, concentran las oportunidades en el escenario actual.