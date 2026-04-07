Crédito privado en EEUU: pese a retiros masivos, grandes bancos apuestan por inversores institucionales

Mientras los inversores minoristas continúan retirando millones de dólares de los fondos de crédito privado, firmas como Morgan Stanley y Goldman Sachs se mostraron confiadas de la resiliencia en el sector. Además, hubo un "guiño" de la Casa Blanca.

La saga del "private credit" , el crédito privado no bancario, está lejor de terminar en EEUU . Cada vez son más los minoristas que retiran sus inversiones de ese mercado, valorado en u$s1,8 millones , mientras que gigantes como Morgan Stanley y Goldman Sachs redoblan sus apuestas por las inversiones institucionales . En paralelo, la administración de Donald Trump impulsa un proyecto de ley para que ese tipo de activos puedan incluirse dentro de los planes de ahorro para los jubilados norteamericanos.

Una de las empresas más golpeadas por esta situación es Blue Owl Capital . El lunes, sus acciones cerraron ayer en un mínimo histórico de u$s8,45, luego de que la firma anunciara que limitará los reembolsos de dos de sus fondos de crédito privado tras un aumento repentino en las solicitudes de retiro.

De manera similar, un fondo de crédito privado de Barings LLC restringió los reembolsos al 5% después de que los inversores solicitaran retirar el 11,3% de sus participaciones en el primer trimestre. “ Buscamos equilibrar las necesidades de liquidez a corto plazo con una gestión prudente del capital , tanto para los inversores que retiran sus participaciones como para los que permanecen”, declaró el fondo en una carta a los accionistas.

Esta escenario se produce en un momento en que los inversores minoristas en el crédito privado se apresuran a retirar sus inversiones ante la creciente preocupación por la calidad de los préstamos , el impacto de la guerra en Medio Oriente y la exposición a empresas de software amenazadas por la disrupción de la IA .

Es en este contexto que el lunes se conoció que el fondo de crédito privado de Goldman Sachs , con u$s15.700 millones atendió solicitudes de rescate en el primer trimestre equivalentes al 4,9% de sus acciones en circulación, lo que Goldman indicó que contrasta con los flujos negativos de muchos de sus competidores.

BlackRock sería uno de los grandes beneficiados si se aprueba una reciente normativa que impulsa la Casa Blanca.

Sobre este punto, destacó el rol positivo que tuvo su dependencia del capital institucional en lugar de inversionistas minoristas. "Hemos diversificado estratégicamente nuestras fuentes de capital manteniendo una plataforma de crédito privado orientada a inversores institucionales, lo que nos permite ser pacientes, dosificar nuestras inversiones a discreción y, junto con nuestro ecosistema de originación, nos proporciona una ventaja competitiva a lo largo del ciclo crediticio", expresaron.

Por su parte, Morgan Stanley planea lanzar un fondo de inversión de intervalo que invierta principalmente en crédito privado. Llamado North Haven Strategic Credit Fund, se espera que incluya “un amplio espectro de estrategias de crédito” y prevé permitir reembolsos del 5% de las participaciones en circulación cada trimestre, según un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos la semana pasada.

Consultada por Ámbito, la economista de GMA Capital, Rocío Bisang, argumentó que "hay diferencias intrínsecas" los inversores minoristas y los institucionales, "que hacen que reaccionen de diferente manera". Y comparó: "El minorista es mas dependiente de la liquidez y en ese sentido, tiende a reaccionar más rápido ante el ruido. El institucional en cambio tiene generalmente más espalda, mas tolerancia y tiende a invertir a más largo plazo".

Goldman Sachs.webp Goldman Sachs apuesta a mantener la solvencia de sus fondos de crédito privado al apostar por las inversiones institucionales.

¿Hay una burbuja en el sector?

En su última carta a los accionistas, publicada el lunes, el CEO de JP Morgan, Jaime Dimon, admitió que, si bien no considera que el crédito privado represente un riesgo sistémico, lo incluyó entre los riesgos más amplios que los inversores deberían tener en cuenta.

"En general, el crédito privado no suele tener una gran transparencia ni criterios de valoración rigurosos para sus préstamos", escribió. "Esto aumenta la probabilidad de que la gente venda si cree que la situación empeorará, incluso si las pérdidas reales apenas varían".

Por su parte, Michael Burry, uno de los inversores que predijo la crisis inmobiliaria de 2008, comparó el clima actual con el de 2007, justo antes de que la burbuja de las hipotecas de alto riesgo ("subprime") desencadenara las crisis inmobiliaria y bursátil que luego se expandió al resto del mundo.

Los comentarios de Burry fueron una respuesta a una publicación del multimillonario inversor Jeffrey Gundlach en X, que había afirmado que "es 2007 para el crédito privado".

"Creo que todos en el sector de capital privado (PE) y crédito privado (PC) saben exactamente lo que está pasando", afirmó Burry. "El sector de capital privado es muy hábil para posponer los problemas, pero a mí me parece que hemos llegado al final del camino".

Michael-Burrys.jpg Michael Burry es uno de los grandes críticos de lo que está ocurriendo en el sector del crédito privado.

Una ayuda de Trump

La semana pasada, la administración Trump publicó una proyecto de ley que habilitaría el uso de activos alternativos en los planes de retiro, lo que allanaría el camino para que el crédito privado se incorpore a las cuentas "401(k)", nombre con el que se conoce a los planes de ahorro para la jubilación que permiten a los empleados contribuir una parte de su salario antes del pago de impuestos.

Entre las beneficiadas están las gestoras BlackRock, BlackStone, KKR y Apollo Global Management. No es un dato menor, ya que durante las últimas semanas esas empresas debieron aplicar "corralitos" a sus fondos para evitar salidas de más del 5% del total cotizado.

Desde el sector argumentaron que las inversiones en ese tipo de activos pueden mejorar los rendimientos a largo plazo y la diversificación, mientras que sus detractores advierten que las comisiones más altas, la complejidad y la liquidez limitada podrían restringir esas ganancias y suponer riesgos para los inversionistas minoristas.

Bisang argumentó a este medio que si esa iniciativa se aprueba, implicaría "un cambio en la dinámica del mercado", ya que cambiaría "su estructura hacia una lógica si se quiere mas parecida a la del sistema bancario, donde la liquidez es mas relevante".

Consideró que "incorporar mas inversores minoristas aumenta la volatilidad, el riesgo de salida y presión sobre la liquidez frente a episodios de estrés".

Y agregó que "si bien suelen estar gestionados por fondos, que son quienes finalmente administran la liquidez, la base de inversores se vuelve mas sensible al ciclo económico y eso puede ser problemático", ya que si bien el crédito privado "sigue siendo relativamente chico", el nivel de interconexión con el resto del sistema "hace que no sea un riesgo aislado".

El Departamento de Trabajo abrió un período de comentarios que durará hasta finales de mayo sobre la normativa antes de decidir si la aprueba definitivamente.