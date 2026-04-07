Este gurú de Wall Street reveló cuál es la clave hoy para invertir en el mercado de acciones más allá de la guerra + Seguir en









Según este experto, Wall Street comete un error al intentar identificar un “piso” en las acciones al basarse en noticias geopolíticas.

Wall Street está cometiendo un error al intentar identificar un “piso” en las acciones basándose en noticias geopolíticas. Imagen: Freepik

El reconocido analista de Wall Street, Jim Cramer, lanzó una advertencia clara a los inversores: aunque la guerra y el precio del petróleo dominan los titulares, no son el verdadero motor del mercado. Según explicó el ejecutivo, el factor decisivo hoy está en las tasas de interés y el comportamiento del mercado de bonos.

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El conductor de Mad Money, el programa financiero de CNBC, sostuvo que muchos inversores cometen un error al intentar identificar un “piso” en las acciones basándose en noticias geopolíticas.

Por qué Wall Street se debe fijar en los movimientos de la Fed A su juicio, si el mercado efectivamente encontró un mínimo reciente, no fue por la guerra ni por mejoras en los fundamentos corporativos, sino por señales provenientes de la Reserva Federal de EEUU (FED).

En particular, destacó el impacto de los comentarios del presidente de la entidad, Jerome Powell, quien sugirió que el organismo no tiene apuro en subir las tasas pese al aumento del petróleo. Ese mensaje alivió a los mercados, ya que redujo el temor a un endurecimiento monetario inmediato.

Jim Cramer.jpg Este gurú de Wall Street reveló qué observa el mercado de acciones más allá de la guerra Para Cramer, esta reacción deja en evidencia un cambio clave, y es que las acciones ya no lideran el mercado, sino que siguen lo que ocurre en la renta fija. En otras palabras, Wall Street está “aguas abajo” del mercado de bonos. Si los rendimientos bajan o se estabilizan, las acciones pueden recuperarse; pero si suben, el golpe puede ser fuerte.

Impacto en las acciones El motivo es técnico pero crucial: tasas más altas elevan el costo del dinero y reducen el valor presente de las ganancias futuras. Esto afecta especialmente a sectores sensibles como tecnología, vivienda, bancos y utilities. Por eso, el analista advierte que el reciente rebote podría ser frágil. No necesariamente implica un cambio de tendencia estructural, sino más bien un alivio temporal impulsado por la caída de los rendimientos. De cara a las próximas semanas, el foco estará en la temporada de resultados. Ahí se verá si el impacto del encarecimiento energético y la incertidumbre global empieza a afectar los márgenes y las expectativas de las empresas.