Nueva normativa de la CNV para evitar la dolarización a través de Fondos Comunes de Inversión

"No será admitida la suscripción de cuotapartes con valores negociables en los Fondos Comunes de Inversión denominados en moneda extranjera", determinó la CNV mediante la Resolución General 960. Esto implica que dichas personas físicas o jurídicas que no podían vender en la especie D y terminaban comprando bonos en pesos para luego suscribir a un fondo común en dólares que les servía para rescatar las cuotapartes en dólares, ya no podrán utilizar dicho mecanismo, no podrán dolarizarse de manera directa.