Para Daniel Artana, el nuevo esquema monetario anunciado por Luis Caputo no terminará con la emisión

Sobre los anuncios económicos de la segunda parte del programa, Daniel Artana , economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) , señaló que el Gobierno "aceleró el traspaso de deuda del BCRA al Tesoro" y gracias a esta medida, el Central "gana espacio para hacer política monetaria", en el marco de la presentación de un informe sobre la regulación del sector financiero. El especialista dijo que al no tener los pases pasivos bajo la órbita del BCRA, si la autoridad monetaria sube la tasa, no se le refleja automáticamente en mayor pago de intereses a los bancos.

Artana desconfió de la posibilidad de tener "emisión cero" y explicó los vericuetos del traspaso de la deuda del BCRA al Tesoro hace que los intereses devengados no se reflejen en el déficit. "Una parte de la emisión de deuda del Tesoro se hace con Letras a descuento para no reflejar los intereses en el déficit fiscal ", resaltó el economista jefe de FIEL, y continuó: "Cuando se hace el control y la variación de la deuda tiene que ser igual al déficit, ajustado por valuación no te da" .

Banco Central Reuters

"En lo fiscal, rápidamente se dio una señal de permanencia del rumbo marcado, con medidas más estructurales de lo que se podía ver en diciembre. Pero, en materia cambiaria estás prácticamente en el mismo lugar que posdevaulación. El objetivo de largo plazo en materia fiscal es tener equilibrio o superávit fiscal y en materia cambiaria quitar el cepo", manifestó Artana y añadió que el Gobierno pagó el costo político en materia fiscal, pero parece no querer pagarlo en materia cambiaria.

Sobre el cepo en particular, Artana analizó que el Gobierno no confía en el precio que puede ponerle la sociedad al dólar y, por ello, no desarma las restricciones de acceso a divisas. "Es un error conceptual decir que no hay dólares. No confían en el mecanismo de precio, hay un nivel de tipo de cambio al cual se equilibra la oferta y demanda de dólares, lo que puede pasar es que ese nivel no te resiste políticamente", apuntó el economista jefe de FIEL.

En ese sentido, aseguró que el anuncio del pasado viernes, hubiese sido más satisfactorio si "se anunciaba alguna flexibilización del cepo", como la posibilidad de quitarle restricciones a los dividendos e importaciones, que no representan un gran gasto actualmente para el Central, ya que, por ejemplo, la deuda grande de importaciones se saneó con el BOPREAL.

En tanto, sobre los tipos de cambio múltiples, como el dólar blend -esquema 80% oficial y 20% CCL para las liquidaciones del agro- sostuvo que se percibe un agotamiento. Para Artana, la forma de salir de ese esquema sería, como sugirió el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, es que se lleve el oficial al nivel del blend y del dólar importador (oficial, más Impuesto PAÍS), así se daría paso a una unificación, sin grandes sobresaltos de precios. "El problema es unificar los aumentos tarifarios y de combustibles, que no estaban previstos en el cronograma oficial. Entonces, la unificación tiene un problema", afirmó el economista.

Respecto al cepo que recae sobre las personas físicas, Artana sostuvo que él lo eliminaría al final de todo el proceso del levantamiento de restricciones, ya que a su parecer es "es irrelevante macroeconómicamente".

Actividad económica, salarios e inflación

En un breve repaso sobre la actividad económica, el economista reconoció: "Fui muy positivo cuando dije que la recuperación iba a ser en ´V´ y desvinculó al grupo de FIEL de esta proyección sobre la actividad. Sin embargo, reconoció que se empiezan a ver leves signos de recomposición y ejemplificó con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que en mayo dio igual al mes previo con la serie desestacionalizada; asimismo, la actividad registró una menor caída, según las mediciones de las consultoras privadas.

También, resaltó la mejora real de salarios y jubilaciones del último mes, aunque reconoció que la pérdida producto de la inflación fue grande; al tiempo que destacó el crecimiento del crédito, que generó un rebote en la venta de electrodomésticos. En contraposición, manifestó que los despachos de cemento y la producción de autos continúan en rojo.

Sobre la inflación de junio, indicó que a FIEL le dio "un poco por encima de 6%" y que se va a observar una "contaminación" por la suba del tipo de cambio.