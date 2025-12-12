Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cerraron este viernes 12 de diciembre

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro hoy -sin impuestos- cotiza a $1.634,78 para la compra y a $1.729,03 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA) .

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubica a $1.729,75 para la compra y a $1.761,75 para la venta. El euro tarjeta marca los $2.247,74 .

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar operó a $1.435.

El dólar oficial minorista operó a $1.410 para la compra y a $1.460 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cotiza a $1.460,45 para la venta.

Valor del CCL hoy, viernes 12 de diciembre

El dólar CCL cotiza a $1.505,57 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,9%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 12 de diciembre

El dólar MEP opera a $1.478,70 y la brecha con el dólar oficial es de 2,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 12 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.898.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 12 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.500, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 12 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s92.326, según Binance.