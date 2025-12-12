Vicuña avanza hacia el RIGI y proyecta la mayor inversión minera de la Argentina

El proyecto posee recursos combinados que lo ubican entre los diez mayores depósitos de cobre, oro y plata del planeta. Se estima una inversión total de más de u$s15.000 millones durante más de una década.

El RIGI PEELP ofrece estabilidad fiscal por 40 años desde el inicio de operaciones, reducción de la tasa del impuesto a las ganancias y de retenciones, exención de derechos de importación, un régimen mejorado de IVA y la posibilidad de recurrir a arbitraje internacional en caso de controversias.

Con el apuro que marcan los abogados mineros y a la espera de la adecuación de la ley de Glaciares , el proyecto minero Vicuña dio un paso fundamental en su hoja de ruta al presentar su solicitud para adherirse al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) bajo la categoría PEELP, la línea destinada a Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo.

La iniciativa integra los depósitos Josemaría y Filo del Sol en la provincia de San Juan y consolida un desarrollo de enorme escala, cuyo esquema de inversión total se estima entre u$s15.000 millones y u$s17.000 millones durante más de una década , una cifra que podría convertirlo en la mayor inversión extranjera directa en la Argentina reciente. Hoy, pidieron adhesión por u$s2.000 millones para los primeros dos años.

La empresa conjunta Vicuña Corp., controlada por BHP y Lundin Mining en partes iguales , unificó la operación de ambos proyectos bajo un mismo sello corporativo. La estructura societaria se conformó a partir de la compra conjunta de Filo del Sol por 4.100 millones de dólares canadienses, equivalentes a unos u$s3.000 millones, y la entrada a Josemaría mediante un desembolso de u$s690 millones.

Con esta integración, cada socio controla el 50% de ambos depósitos y ya se designaron las autoridades de la nueva compañía. Los recursos combinados posicionan a Vicuña entre los diez mayores depósitos de cobre, oro y plata del planeta , mientras que Filo del Sol destaca como el mayor descubrimiento greenfield de cobre en las últimas tres décadas según S&P Global.

Brandon Craig , presidente BHP Americas, fue uno de los primeros en celebrar la presentación. “El mundo necesita desarrollar 10 millones de toneladas adicionales de cobre en los próximos 10 años, y Argentina está trabajando para asegurar una parte importante de esta oportunidad de 250.000 millones de dólares y atraer inversiones en grandes proyectos. Nosotros y nuestro socio Lundin Mining creemos que Vicuña es uno de los mejores descubrimientos de recursos de cobre a nivel mundial en los últimos 30 años y con un alto potencial", sostuvo.

Para Craig, aplicar al RIGI un paso clave mientras siguen con los estudios técnicos para "definir cómo avanzar" en el desarrollo del recurso y la infraestructura necesaria. "La calidad del recurso y la calidad de la asociación que tenemos con Lundin está creando una opción de inversión emocionante”, agregó.

Si bien el proyecto tiene carácter binacional, con parte de su geología extendiéndose hacia Chile, todas las inversiones contempladas en el marco del RIGI se desarrollarán exclusivamente en territorio argentino. Eso no impedirá que a futuro se apele al Tratado de Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile, de 1997, que creó un marco legal único para el desarrollo de proyectos mineros transfronterizos, permitiendo operar yacimientos como si fueran una sola unidad, eliminando barreras y facilitando la inversión, infraestructura, logística y personal. Pero sobre todo, eliminado la doble imposición tributaria.

El plan apunta a un horizonte de varias décadas, con un aporte relevante al desarrollo económico de San Juan, a la generación de empleo y al fortalecimiento de la cadena de valor minera del país. “Nuestra solicitud al RIGI refleja la magnitud de la inversión requerida para el Proyecto Vicuña y nuestra confianza en Argentina como socio de largo plazo”, afirmó Ron Hochstein, CEO de Vicuña, quien destacó la continuidad del trabajo conjunto con los gobiernos federal y provincial y la importancia de contar con un marco estable que permita un desarrollo responsable y con beneficios compartidos. En este caso, la solicitud al RIGI encaja en la categoría de Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP).

Antes de solicitar el RIGI, se reuieron el ministro de Economía, Luis Caputo; Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, y Alejandro Lew, secretario de Finanzas de la Nación; con el nuevo CEO de Vicuña Corp., Ron Hochstein; el gerente general, Dave Dicaire, y el country director de Argentina y Chile, José Morea.

¿Qué son PEELP en el RIGI?

Son una categoría especial pensada para emprendimientos de gran escala, con fuerte perfil exportador y una vida útil extendida en el tiempo.

Los PEELP son proyectos que:

Superan montos muy altos de inversión y requieren largos períodos de maduración, típicos de sectores como minería, energía, infraestructura estratégica e industrias básicas.

Tienen capacidad demostrable de generar exportaciones significativas y sostenidas durante varias décadas.

Constituyen proyectos estructurales para la economía argentina, con potencial para ampliar divisas, empleo y encadenamientos productivos.

¿Qué beneficios adicionales tienen?

Los PEELP acceden al paquete general del RIGI -estabilidad fiscal por 40 años, reducciones impositivas, exenciones de importación, régimen de IVA mejorado y arbitraje internacional-, pero además incorporan un enfoque específico para proyectos que:

Requieren etapas de inversión progresivas , muchas veces por encima de los u$s10.000 millones.

Necesitan previsibilidad regulatoria de muy largo plazo , porque sus retornos se materializan a lo largo de varias décadas.

Tienen volúmenes de exportación que pueden modificar la balanza comercial nacional.

Josemaría cobre San Juan mapa dique de colas Josemaría. Una vez que el proyecto entre en producción, se prevé la remoción de 120 millones de toneledas de mineral por año (152.000 toneladas de mineral por día en promedio). Para el traslado del material, se utilizarán unos 60 camiones mineros por día con capacidad de carga de 340 toneladas. De todo el material procesado, se obtendrían unas 590.000 toneladas de concentrado de cobre por año, equivalente a unos u$s1.200 millones en exportaciones para el país. Sebastián D. Penelli

A la espera de la adecuación de la Ley de Glaciares

Sin embargo, el acceso al régimen no es el único factor que condiciona el avance del proyecto. Fuentes gubernamentales y del sector minero coinciden en que también será decisiva la resolución pendiente sobre la adecuación de la Ley de Glaciares, cuyo alcance influirá en la presentación y evaluación de los estudios ambientales y, en última instancia, en la decisión final de inversión.

Según pudo saber este medio, si bien el tratamiento del proyecto de Ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial - Ley Nº 26.639 es el sexto tema incorporado por decreto a las sesiones extraordinarias del 10 al 30 diciembre, su debate en el recinto y votación pasaría a febrero próximo, por el tiempo que demandarán los otros cinco temas extraordinarios.

"El Gobierno va a prorrogar las extraordinarias hasta febrero, porque no dan los tiempos para resolver todos los proyectos en diciembre", aseguraron a Energy Report fuentes al tanto de los vaivenes parlamentarios.

¿Por qué Vicuña no informó el monto del RIGI?

Según estimaron en la compañía, el monto de inversión incluido en la aplicación refleja un gasto de capital estimado únicamente para efectos de la solicitud al RIGI, correspondiente a ciertos componentes de Josemaría y Filo del Sol que se encuentran dentro del período de inversión de 7–8 años. Y por eso, no debe interpretarse la inversión total para el depósito Josemaría ni para el proyecto Vicuña en su conjunto. Tendremos una visión más precisa de los rangos de capex una vez que se completen los estudios integrados, lo que se espera para el primer trimestre de 2026.

En paralelo, Vicuña continúa profundizando su base técnica. La compañía informó en 2025 un incremento en el inventario explotable de Josemaría, extendiendo su vida útil estimada de 19 a 25 años gracias a nuevos estudios, análisis detallados y hallazgos recientes que permitieron optimizar el diseño del proyecto. Entre las mejoras se destacan una mayor tasa de procesamiento, que ahora se proyecta en 175.000 toneladas por día, y ajustes favorables en la ley de corte para cobre, oro y plata.

Josemaría cobre San Juan Minería Energy Report visitó en 2024 el proyecto Josemaría, a más de 4.050 metros de altura sobre el nivel del mar. Allí, está el campamento Batidero para 1.250 personas y se avanza con la construcción del segundo para igual cantidad de personas.

Además, la empresa -que también cuenta con Norma Ramino como directora de Asuntos Públicos- ya presentó actualizaciones del estudio técnico y de la evaluación ambiental y prevé publicar un informe técnico unificado durante el primer trimestre de 2026. Según el cronograma preliminar, la producción podría iniciar alrededor de 2030, siempre sujeto a la aprobación regulatoria y al avance del esquema de inversiones.

De acuerdo con estimaciones de consultoras privadas, la integración de Josemaría y Filo del Sol podría generar hacia 2032 hasta 20.000 empleos directos e indirectos y exportaciones superiores a los u$s12.000 millones anuales, una cifra que multiplicaría por tres los niveles actuales de toda la minería argentina.

Con su dimensión técnica, económica y política, Vicuña se perfila como un proyecto transformador para el desarrollo minero del país, aunque su concreción dependerá de la articulación entre la aprobación del RIGI, la certidumbre normativa en materia ambiental y la continuidad de un marco que brinde previsibilidad a inversiones de largo plazo. Lo cierto es que los asesores legales de BHP y Lundin recomendaron acelerar el pedido de adhesión, que inicialmente estaba previsto para marzo del año que viene. El mismo camino seguirán otros proyectos.