Conocé todos los ganadores de The Game Awards 2025, con "Clair Obscur: Expedition 33" como el juego del año

Este jueves por la noche se vivió la gran noche de los videojuegos y el mundo de los gamers. En el Peacock Theate de Los Ángeles, California, se llevó a cabo la entrega de The Game Awards 2025.
El mundo gamer vivió su gran noche de gala en la entrega de los The Game Awards. El estudio francés Sandfall Interactive fue el gran ganador con "Clair Obscur: Expedition 33", llevándose 10 premios.
El videojuego francés “Clair Obscur: Expedition 33” resultó ser el gran ganador de la noche, llevándose el "Juego del año" y otras nueve distinciones, alcanzando 10 estatuillas.
El RPG se ha llevado también los premios a "juego de rol del año", "mejor interpretación" (Jennifer English), "mejor dirección de arte", "mejor banda sonora", "mejor narrativa", "mejor juego indie", "mejor debut independiente" y "mejor dirección".
La polémica detrás del estudio de “Clair Obscur: Expedition 33”
El supuesto estudio independiente Sandfall Interactive, creador del "Juego del año", es dirigido por Guillaume Broche, hijo de Richard (reconocido empresario francés) y costeado con la fortuna de su familia. De esta manera, un millonario con poca experiencia en el rubro de alguna manera logra tener suficientes recursos y talento para financiar un juego de calidad AAA y ganar todo en los Game Awards.
La peor parte de esto es que le quitó el mérito a verdaderos estudios independientes con pocos empleados que se sacrifan día a día para entregar el mejor producto Indie posible.
Por otro lado, la temporada 2 de la serie de HBO "The Last of Us" recibió el reconocimiento a mejor adaptación de un videojuego y "Umamusume: Pretty Derby" ganó como mejor juego para móviles.
La ceremonia también sirvió de escenarios para presentar los tráilers de algunos de los videojuegos más esperados de 2026.
A continuación, presentamos los ganadores de los Game Awards 2025 en cada categoría:
Juego del año
- “Clair Obscur: Expedition 33” - GANADOR
- “Death Stranding 2: On the Beach”
- “Donkey Kong Bananza”
- “Hades II”
- “Hollow Knight: Silksong”
- “Kingdom Come: Deliverance II”
Mejor dirección de juego
- “Clair Obscur: Expedition 33” - GANADOR
- “Death Stranding 2: On the Beach”
- “Ghost of Ytei”
- “Hades II”
- “Split Fiction”
Mejor narrativa
- “Clair Obscur: Expedition 33” - GANADOR
- “Death Stranding 2: On the Beach”
- “Ghost of Ytei”
- “Kingdom Come: Deliverance II”
- “Silent Hill F”
Mejor dirección de arte
- “Clair Obscur: Expedition 33” - GANADOR
- “Death Stranding 2: On the Beach”
- “Ghost of Ytei”
- “Hades II”
- “Hollow Knight: Silksong”
Mejor banda sonora y música
- Christopher Larkin - “Hollow Knight: Silksong”
- Darren Korb - “Hades II”
- Lorien Testard - “Clair Obscur: Expedition 33” -GANADOR
- Toma Otowa - “Ghost of Ytei”
- Woodkid y Ludvig Forssell - “Death Stranding 2: On the Beach”
Mejor diseño de sonido
- “Battlefield 6” - GANADOR
- “Clair Obscur: Expedition 33”
- “Death Stranding 2: On the Beach”
- "Ghost of Yotei”
- “Silent Hill F”
Mejor interpretación
- Ben Starr - “Clair Obscur: Expedition 33”
- Charlie Cox - “Clair Obscur: Expedition 33”
- Erika Ishii - “Ghost of Ytei”
- Jennifer English - “Clair Obscur: Expedition 33” - GANADORA
- Konatsu Kato - “Silent Hill F”
- Troy Baker - “Indiana Jones and the Great Circle”
Innovación en accesibilidad
- “Assassin’s Creed: Shadows”
- “Atomfall”
- “Doom: The Dark Ages” - GANADOR
- “EA Sports FC 26”
- “South of Midnight”
Juegos por el impacto
- “Consume Me”
- “Despelote”
- “Lost Records: Bloom & Rage”
- “South of Midnight” - GANADOR
- “Wanderstop”
Mejor juego en curso
- “Final Fantasy XIV”
- “Fortnite”
- “Helldivers 2”
- “Marvel Rivals”
- “No Man’s Sky” - GANADOR
Mejor apoyo a la comunidad
- “Baldur’s Gate 3” - GANADOR
- “Final Fantasy XIV”
- “Fortnite”
- “Helldivers 2”
- “No Man’s Sky”
Mejor juego independiente
- “Absolum”
- “Ball x Pit”
- “Blue Prince”
- “Clair Obscur: Expedition 33” - GANADOR
- “Hades II”
- “Hollow Knight: Silksong”
Mejor debut de juego independiente
- “Clair Obscur: Expedition 33” - GANADOR
- “Blue Prince”
- “Despelote”
- “Dispatch”
- “Megabonk”
Mejor juego para móviles
- “Destiny: Rising”
- “Persona 5: The Phantom X”
- “Sonic Rumble”
- “Umamusume: Pretty Derby” - GANADOR
- “Wuthering Waves”
Mejor juego de Realidad Virtual/Realidad Aumentada
- “Alien: Rogue Incursion”
- “Arken Age”
- “Ghost Town”
- “Marvel’s Deadpool VR”
- “The Midnight Walk” - GANADOR
Mejor juego de acción
- “Battlefield 6”
- “Doom: The Dark Ages”
- “Hades II” - GANADOR
- “Ninja Gaiden 4”
- “Shinobi: Art of Vengeance”
Mejor acción/aventura
- “Death Stranding 2: On the Beach”
- “Ghost of Ytei”
- “Hollow Knight: Silksong” - GANADOR
- “Indiana Jones and the Great Circle”
- “Split Fiction”
Mejor RPG
- “Avowed”
- “Clair Obscur: Expedition 33” - GANADOR
- “Kingdom Come: Deliverance II”
- “Monster Hunter Wilds”
- “The Outer Worlds 2”
Mejor juego de combate
- “2XKO”
- “Capcom Fighting Collection 2”
- “Fatal Fury: City of Wolves” - GANADOR
- “Mortal Kombat: Legacy Kollection”
- “Virtua Fighter 5 R.E.V.O World Stage”
Mejor juego familiar
- “Donkey Kong Bananza” - GANADOR
- “Lego Party!”
- “Lego Voyagers”
- “Mario Kart World”
- “Sonic Racing: Crossworlds”
- “Split Fiction”
Mejor Sim/estrategia
- “Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles” - GANADOR
- “Jurassic World Evolution 3”
- “Sid Meier’s Civilization VII”
- “Tempest Rising”
- “The Alters”
- “Two Point Museum”
Mejor juego deportativo/carreras
- “EA Sports FC 26”
- “F1 25”
- “Mario Kart World” - GANADOR
- “Rematch”
- “Sonic Racing: Crossworlds”
Mejor juego multijugador
- “Arc Raiders” - GANADOR
- “Battlefield 6”
- “Elden Ring Nightreign”
- “Peak”
- “Split Fiction”
Mejor adaptación
- “A Minecraft Movie”
- “Devil May Cry”
- “Splinter Cell: Deathwatch”
- “The Last of Us: Season 2” - GANADOR
- “Until Dawn”
Estos fueron los ganadores en otras categorías:
- Mejor juego Esports: “Counter-Strike 2”
- Mejor atleta de Esports: Chovy
- Mejor equipo de Esports: Team Vitality, de “Counter-Strike 2”
- Mejor creador de contenido del año: MoistCr1TiKaL
- Juego más anticipado: “Grand Theft Auto VI”
- Juego que cambia la industria: “Girls Make Games”
- Premio Voz del jugador: “Wuthering Waves”
