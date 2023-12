Plazos fijos extienden su caída, ¿podría darse una salida en masa tras baja de tasas?

Según los datos del Central, desde el 1 de diciembre hasta el 14 (último dato disponible) los depósitos a plazo fijo tradicionales cayeron más de un 5% nominalmente. La información disponible tiene un rezago de más de seis días, por lo que todavía no se puede estimar cuánto cedieron tras la baja de tasas decretada por el BCRA . En contra parte, en ese mismo período, los plazos fijos UVA aumentaron un 17,5%, algo razonable dado el contexto de altísima inflación proyectada. Así, del 100% de los plazos fijos que están activos, el 98,1% son tradicionales y el 1,9% ajustan por UVA.

Maximiliano Ramírez, de la consultora Suramericana Visión y exsubsecretario de Programación Macroeconómica, agrega que, los depósitos en pesos a plazo fijo, después del triunfo de Javier Milei, vienen cayendo más de un 10%. El analista desliza un eje clave en la estrategia del Gobierno en el desarme de las Letras de Liquidez (leliqs) y que está fuertemente relacionada con los importadores: el Bopreal, el instrumento por el cual buscan que los importadores inviertan en moneda local con el objetivo de absorber pesos de la economía.

Esto, para el economista, va a tener un efecto sobre los depósitos porque muchos de los importadores mantienen esos pesos "no solo en plazo fijo sino en el mercado de capitales" en instrumentos como fondos money market o con liquidación a 24 horas (T+1) y "eso va a terminar repercutiendo en la intermediación bancaria", advierte Ramírez.

plazo-fijo-inversiones-interes.jpg Depositphotos

Como bien explica Ramírez, el objetivo del Gobierno es reducir los pasivos remunerados, "la contraparte de esto es que deben caer los plazos fijos, si no, no baja el stock", sostiene.

En esa misma línea se expresa Claudio Caprarulo, de Analytica Consultora, quien añade que "las Leliqs y los Pases son la contracara del ahorro de las empresas y las familias". Por ende, al querer reducir el déficit del Central y el financiamiento del Tesoro bajando la tasa de interés "con la que se endeuda", se transmite a que los bancos deban pagarle menos a los ahorristas por sus plazos fijos.

El propio ministro de Economía, Luis Caputo, explicó en sus pases televisivos que espera que los ahorristas no comparen la tasa de interés con la inflación, puesto que es real negativa, sino que lo hagan entre la tasa y el tipo de cambio, que se ha mantenido casi fijo desde la devaluación solo ajustando cerca de un 2% diario. Ante este escenario, a los ahorristas no les queda otra opción que ir hacia allí, puesto que en el mercado no existen instrumentos que ofrezcan cobertura contra 30 puntos de inflación.

Plazo fijo: ¿se viene un desarme masivo de colocaciones?

Los analistas coinciden al señalar que la sangría de colocaciones en pesos se va a mantener progresivamente por lo menos durante los primeros 100 días del Gobierno libertario. En ese sentido, Andrés Reschini, analista en F2 Soluciones Financieras, advierte que este instrumento viene cayendo "en términos reales" desde agosto, cuando se acentuaron las tensiones cambiarias, inflacionarias y en definitiva, "la inestabilidad" que prima en la economía al día de hoy.

Para el analista financiero, el pronóstico de los depósitos a plazo fijo tradicional para los próximos meses no es nada alentador, "al menos en el corto plazo" porque con tasas más negativas, producto de la alta expectativa inflacionaria y el reciente recorte en la misma solo llevará a que las colocaciones en pesos "sigan cayendo", por lo que ya se nota un mayor interés por los depósitos atados a la inflación.

En esa misma línea, Caprarulo agrega que el desarme seguirá, pero con algunas salvedades, ya que "la dinámica no va a ser igual para los plazos fijos que conforman las empresas a los de las familias" porque sus composiciones de cartera son diferentes y "responden a estrategias distintas en muchos casos".

De esta manera, mientras el Gobierno pisa el acelerador en su estrategia para secar la plaza de pesos, la cual se lleva puesta a los plazos fijos, la atención de los ahorristas e inversores se centra en la licitación de este miércoles en la que el Tesoro ofrece una nueva Letra de Descuento (Lede) con una tasa superior a la que paga el plazo fijo, por lo que también es una ventana para ese ahorrista que quedó a la intemperie y sin cobertura ante la dinámica de precios.