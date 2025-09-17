Real blue: a cuánto opera este miércoles 17 de septiembre

El real blue opera a $268,75 para la compra y a $279,75 para la venta, este martes 16 de septiembre.
La cotización minuto a minuto para la compra y venta de la divisa brasileña en nuestro país.
El real paralelo, que circula en el mercado "negro", generalmente tiene un valor más alto que el oficial. Esto se debe a que se adquiere fuera de los bancos y tiene una cotización independiente.
En tanto, el real oficial se negocia a $270 para la compra y a $285 para la venta. A su vez, el real tarjeta, que es el utilizado para compras en el exterior, presentó un valor de $370,50.
Sobre el real
El real brasileño es la moneda de curso legal en Brasil desde 1994. Actualmente, es la divisa más fuerte de América Latina y se encuentra en el puesto número 20 de las monedas más intercambiadas en todo el mundo.
El símbolo del real brasileño es R$ y existen los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales. En cuanto a las monedas, se encuentran disponibles las de 5, 10, 25, 50 centavos y 1 real.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 17 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, se vende a $1.465 y queda a 0,6% del techo de la banda.
A cuánto se vende el dólar blue hoy, miércoles 17 de septiembre
El dólar blue cotiza a $1.465 para la venta y la brecha con el oficial mayorista siguió en terreno negativo.
Valor del MEP hoy, miércoles 17 de septiembre
El dólar MEP opera a $1.470,85 y la brecha contra el mayorista es de 0,12%.
Valor del dólar CCL hoy, miércoles 17 de septiembre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.488,53, por lo cual la brecha es de 1,3%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 17 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.924.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 17 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.477, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 17 de septiembre
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s116.142, según Binance.
