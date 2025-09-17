El dólar oficial está a centavos de quebrar el techo de la banda: ¿interviene el BCRA?







El tipo de cambio mayorista se ubica a centavos del techo de la banda. Preocupa la falta de reservas y la proyección de cuatro años seguidos de rojo comercial.

El dólar mayorista opera muy cerca del techo de la banda de flotación.

El dólar oficial está a centavos de quebrar el umbral de intervención del Banco Central (BCRA). Con una presión que no afloja, la city está pendiente de lo que considera una señal crítica: ¿alcanzará el tipo de cambio mayorista el techo de la banda, es decir, debutará en el corto plazo la venta de reservas de la autoridad monetaria?

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado y el que cuenta para el esquema de bandas de flotación, cotiza a $1.474, tan solo a centavos del techo de la banda que, en esta jornada está en $1474,3.

Mientras tanto, en el mercado minorista, el billete se mantiene a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación.

Entre las cotizaciones paralelas, el contado con liquidación (CCL) se ubica en $1483,73, el MEP a $1.475,8, el blue a $1.470 y el dólar cripto se vende a $1.497,97, según el promedio publicado por CoinMonitor.

El martes por la noche, el ministro Luis Caputo se expresó en "X" sobre la capacidad del Tesoro para afrontar los próximos vencimientos, y señaló que el equipo económico está preparado para escenarios adversos y que los pagos de deuda se cumplirán como se hizo desde el inicio de la gestión.

El titular de la cartera de Hacienda agregó, además, que las medidas solo se comunicarán una vez implementadas y que el equipo está evaluando alternativas. Caputo también reiteró que el BCRA solo compra dólares en el piso de la banda, mientras que el Tesoro puede intervenir en cualquier momento pero dejó de hacerlo en los precios actuales. Cabe resaltar que, en el techo de la banda, el BCRA vende dólares para absorberlos y reducir la volatilidad cambiaria.

Temas Dólar

BCRA